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Нанули Сараджишвили
Nanuli Sarajishvili
Киноафиша
Персоны
Нанули Сараджишвили
Нанули Сараджишвили
Nanuli Sarajishvili
Дата рождения
13 января 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тбилиси, Грузия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Нанули Сараджишвили
Родилась 13 января 1948 года.
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Популярные фильмы
6.7
Тэли и Толи
(2016)
Фильмография Нанули Сараджишвили
6.7
Тэли и Толи
Teli i Toli
комедия, мелодрама
2016, Россия
Рецензия
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