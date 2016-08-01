«Тэли и Толи»: Рецензия Киноафиши

На границе тучи ходят хмуро

Эх, ну и тяжкая же работа досталась капитану Гураму. Каторжная. Во-первых, пограничный пост между Россией и Грузией охранять – а это ответственность. Во-вторых, вражеских баранов ловить – те почему-то всё время мигрируют на грузинскую территорию. Мигрируют незаконно, не спросив разрешения пастуха. В-третьих, местное население. Оно (население) нуждается в срочном перевоспитании. А то привыкли, понимаешь, через границу друг к другу в гости ходить, и все без визы. Ну, и самое сложное – не сойти с ума от безделья, сутками стоя рядом с одиноким шлагбаумом посреди совершенно пустого моста через безымянную речку-вонючку…

Кадр из фильма «Тэли и Толи»

Население же, однако, перевоспитываться явно не желает. Осетины из села Толи и грузины из Тэли не просто соседи – у них привычка (которой, как минимум, века три) жить вместе. А это значит, что общее всё – общие праздники, общие проблемы, общие родственники, общее кладбище… Да и влюбленности «через границу» тоже случаются. Вот, например, егерь Гоча и «студентка, комсомолка, красавица» по имени Сатиник. Что их разделяет? –А ничего! Потому что капитан Гурам со своим шлагбаумом и визовым режимом для настоящей любви не препятствие…

Кадр из фильма «Тэли и Толи»

Скажу честно: когда я смотрела «Тэли и Толи», было стойкое ощущение, что на экране фильм грузинского производства. Потому что так наивно и просто (не путать со словом примитивно) у нас уже не снимают лет тридцать. И эта-то простота и выходит картине боком: её не взяли на Кинотавр (с «диагнозом» «нефестивальное кино»), да и на ММКФ пришлось ограничиться программой «Специальные показы» (что, в общем, неплохо, но в основной конкурс пробиться не удалось).

Кадр из фильма «Тэли и Толи»

В чем же причина? Думаю, что во всем «виновата» нарочитая, демонстрационная наивность «Тэли и Толи», полученная по наследству от классических советских фильмов о дружбе народов. И романтическая традиция времен «Свинарки и пастуха» тоже. К сожалению, такой подход для современного зрителя вряд ли актуален – мы привыкли к другому, нас так приучили. А уж для фестивального кино «Тэли и Толи» и вовсе чужак – ни тебе режиссерских изысков, ни героев, мучимых рефлексией, ни философских дебрей…

Кадр из фильма «Тэли и Толи»

Но в этой-то наивности-простоте и притаилось главное обаяние фильма. Да, в жизни так не бывает. В реальности никто не будет спрашивать бабульку из соседской деревни, где провести границу между двумя государствами. Да и сама бабулька вряд ли полезет с советами (и уж тем более, с пламенными инвективами). Да и пастухи не будут ждать, что в ответ на их молитву, с неба свалятся 200 рублей. Всё это упрощение, упрощение тотальное – оно касается и характеров персонажей, и операторских приемов, и актерской игры (сегодня такая утрированная жестикуляция не в почете). Да и сюжета у фильма практически нет – так, набор простейших притч, анекдотов…

Кадр из фильма «Тэли и Толи»

Но вот в чем секрет: «Тэли и Толи» искренен, а потому его наивность притягивает, простота завораживает – и фильму веришь. В детстве мы тянулись к наивному «Ребята, давайте жить дружно!». Сегодня сразу же откликаешься на «Давайте жить в мире, не надо агрессии, мы все похожи, хотя и получили прописку по разные стороны забора». А это и есть сердцевина фильма. То, ради чего его снимали. И пусть иногда уж слишком «в лоб», слишком прямолинейно – режиссеру-дебютанту Александру Амирову нужно, чтобы его поняли, чтобы не оставалось загадок. А потому и формулировки максимально доходчивы, а персонажи просты. И девушки красивы, и старцы мудры, и горы до неба. И дышит песнями Грузия, и лоза тянется к солнцу. И если ты приехал сюда на танке – то езжай. Тебе здесь нет места.

Кадр из фильма «Тэли и Толи»

В российском прокате с 1 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Тэли и Толи»

Вера Алёнушкина