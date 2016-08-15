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Макс Нардари
Макс Нардари
Max Nardari
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Max Nardari
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Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Макса Нардари
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Фильмография Макса Нардари
Любовь прет-а-порте
комедия
2016, Россия / Италия
7.0
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В Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу»
7 августа в Выборге состоялось открытие XXIV Фестиваля российского кино «Окно в Европу». В этот день была показана картина Макса Нардари «Любовь прет-а-порте» в рамках
Написать
15 августа 2016 18:29
Фильм открытия фестиваля «Окно в Европу» – «Любовь прет-а-порте»
В Выборге стартует XXIV Фестиваль российского кино «Окно в Европу». Показы картин из конкурсной программы начнутся 7 августа. В этот день пройдёт пресс-брифинг, а также можно будет
Написать
4 августа 2016 15:13
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