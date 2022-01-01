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Наталья Хорохорина

Наталья Хорохорина
Наталья Хорохорина
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Дата рождения
5 мая 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Натальи Хорохориной

Родилась 5 мая 1954 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Натальи Хорохориной
Двое на голой земле
Двое на голой земле
драма 1989, СССР
5.0
Вход в лабиринт (Сети рэкета)
Вход в лабиринт (Сети рэкета)
криминал, детектив 1989, СССР
7.0
Всего один поворот
драма 1986, Россия
6.0
Вторжение
Вторжение
военный, драма 1980, СССР
7.0
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