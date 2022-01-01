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Блестящей жизни лепесток Блестящей жизни лепесток
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Блестящей жизни лепесток, 2016

2016 / Россия
5.5 Оцените
10 голосов
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О фильме

Вера - скромная молодая девушка, работает медсестрой. У нее есть преданный друг детства Артем. Молодой человек давно и безответно влюблен в нее, но никак не может набраться смелости признаться в своих чувствах.А тем временем Вера влюбляется в одного из своих пациентов - перспективного инженера Данилу Игнатова. Однако, как только у них с Верой завязывается роман, Данилу переводят в Москву.В столице перед Данилой открываются большие перспективы в карьере и личной жизни. В него влюбляется дочь его начальника, богатого бизнесмена. Теперь от новой блестящей жизни инженера отделяет только беременная Вера.Друг Игнатова предлагает помочь ему решить проблему с бывшей девушкой и ребенком.

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Мясников
В ролях
Любовь Фирсова
Ксения Иванова
Ксения Иванова
Валерий Гришко
Валерий Гришко
Антонина Дивина
Дмитрий Калязин
Дмитрий Калязин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Блестящей жизни лепесток 1 постер
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