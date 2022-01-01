Блестящей жизни лепесток, 2016

Вера - скромная молодая девушка, работает медсестрой. У нее есть преданный друг детства Артем. Молодой человек давно и безответно влюблен в нее, но никак не может набраться смелости признаться в своих чувствах.А тем временем Вера влюбляется в одного из своих пациентов - перспективного инженера Данилу Игнатова. Однако, как только у них с Верой завязывается роман, Данилу переводят в Москву.В столице перед Данилой открываются большие перспективы в карьере и личной жизни. В него влюбляется дочь его начальника, богатого бизнесмена. Теперь от новой блестящей жизни инженера отделяет только беременная Вера.Друг Игнатова предлагает помочь ему решить проблему с бывшей девушкой и ребенком.