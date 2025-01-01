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Киноафиша Фильмы Путеводная звезда Цитаты из мультфильма Путеводная звезда

Цитаты из мультфильма Путеводная звезда

Dave Подожди секунду. Они что, курицу едят? Девчонки, бежим!
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Deborah Где нам найти царя в Вифлееме?
Cyrus Если память не изменяет, царь отличается от филистимлян восточным головным убором.
Felix Что слышно?
Deborah Они носят шляпы!
[Кто-то в шляпе проходит мимо]
Felix [кричит] За тобой идут, ваше величество! Беги, спасайся!
[Слова Феликса звучат как верблюжий рев, в результате чего бегущий человек уходит в странную долину]
Felix Беги, словно ветер!
Deborah Хватит уже! Мы никогда не найдём его здесь, связанного. Надо выйти и искать.
Felix Всё, я перегрызаю поводья!
Cyrus Не смей! Это же отличная коринфская кожа! Ты представляешь, сколько она стоит?
Felix Да ты шутишь?
Deborah Нет. Он прав.
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Joseph Ладно! Никто не паникует! У меня есть сумка, есть одежда, есть овца... Почему у меня овца?
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Bo Я не могу их подвести. Попробую помолиться. Как же это делала Мария?
[пытается сложить копыта в позу молитвы]
Bo Да неважно. Всё нормально.
[говорит со звездой]
Bo Боже? Алло? Ну... я не очень понимаю, как это работает, и слушаешь ли ты молитвы от ослов, но я видел, как Мария это делала много раз, и больше не знаю, что делать. Мои друзья нуждаются в помощи. Я думал, если следовать за звездой, она приведёт меня туда, где я должен быть, но я их подвёл. Что мне делать?
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Deborah А что если это вовсе не вечеринка? А если мы делаем что-то важное, например, встречаем Сына Божьего?
Felix [пока он с Сайрусом смотрят на Дебору] Ох-ох. Дебора с ума сошла, как будто камни разговаривают.
Cyrus Правильно говорят — тупа как пробка.
Felix Ты когда-нибудь тряс коробку с камнями? Они реально шумят!
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Ruth Бо, куда ты идёшь?
Bo Нам малыша встречать! Пошли!
Felix После всего этого — это действительно бэби шауэр! Ты всё время был прав!
Cyrus Ты тоже был прав. Это вечеринка по случаю дня рождения. Буквально — день его рождения.
Deborah Ага. Пусть они в этот раз победят.
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Felix Так это Вифле-ем?
Cyrus Правильно произносится Вифле-хем.
Felix Я и говорю: Вифлеем.
Cyrus Хем. Ага, как будто горло прочищаешь.
Felix Я же так и говорю. Тебе уши проверить надо.
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Felix Я же говорил. Это вечеринка в честь рождения нового короля.
Cyrus Нет, нет. Я почти уверен, что это детский душ.
Deborah Или, может, они имеют в виду грядущего Мессию. Сына Божьего.
Cyrus Ладно, теперь я начинаю за неё волноваться.
Felix Дебора, ты в порядке? Сколько копыт я показываю?
[Дебора вздыхает и закатывает глаза]
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Felix Что они говорят?
Cyrus Тсс. Я не разобрал, но что-то про Короля... Обуви?
Felix Короля Обуви? Вот о чём речь?
Deborah Нет-нет. Это не может быть правдой.
Felix Вау! Смотри! Это золотые башмачки! Без сомнений, Король Обуви!
Cyrus Это, Феликс, деньги без вкуса.
Deborah Можем перестать говорить про обувь?
Felix Посмотри на того парня! Видишь его?
Cyrus О, он просто королевский выгульщик собак. Поверь мне, Феликс, я в этом разбираюсь.
Felix Что? Выгульщик собак? Он как ночной кошмар в шлеме!
Herod Мы должны немедленно найти этого короля. Я пошлю своих писцов за этим делом. А пока приглашаю вас остаться во дворце, как моих королевских гостей.
Balthazar Нет, нет. Это не нужно, Величество.
Herod О, но я настаиваю.
Cyrus Вот это было зловеще!
Felix Уходим! Мы ни за что не будем устраивать ночёвки с каким-то злым королём обуви! Спасибо, не надо.
[Они попадаются на глаза стражникам]
Deborah Поздно.
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Balthazar Для Иисуса — золото.
Melchior Мирра.
Caspar А ладан тебе нравится? Я никогда не знаю, что выбрать.
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Deborah Знаешь, я думаю, что люди будут помнить эту ночь. То, что произошло вокруг этого ясля, будет праздноваться тысячи лет. Семьи соберутся вместе, будут обмениваться подарками и петь колядки — всё ради того, чтобы вспомнить благодать этого момента, который мы свидетели прямо сейчас.
[Феликс и Сайрус начинают смеяться]
Cyrus Ладно, Дебора.
Felix Она опять несёт какую-то чушь!
Deborah Ага.
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Dave Я могу нести по два виноградины. По одной в каждый коготь. Большое спасибо.
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Abby [сидит у Деборы на голове] Это место занято?
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Rufus [когда охотник поднимает на них меч] Мы все умрём! Мы все умрём!
[охотник отпускает собак]
Rufus Мы выживем! Мы выживем!
Thaddeus Кто-то обязательно умрёт!
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Дэйв Рут, я знаю, у нас были личные разногласия, но нам нужно отложить их в сторону и найти Бо!
Рут У нас личные разногласия? Дэйв, ты просто прелесть!
Дэйв Я прелесть. Спасибо, что заметила.
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Bo Мельник на хвосте!
Dave Да, и выглядит он явно недоволен.
Miller Я не доволен!
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Old Donkey Там для тебя ничего нет, малыш.
Bo Всё меняется, и я не собираюсь здесь сидеть вечно. Эта звезда что-то значит.
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Bo Видишь? Я же говорил, что сработает.
Dave Именно так, как мы и планировали... с небольшим временным доходом, близким к смерти.
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Old Donkey Есть новые планы побега, малыш?
Bo Какой в этом смысл? Всегда будешь крутиться в одном и том же колесе с одним и тем же видом.
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Edith Как тебя зовут, милашка?
Bo Бо?
Leah Бо — забавное слово! Бо бо бо... бо-бо-бо-бо-бо бо бо...
Zach Что? Это его имя? И ты ему песенку поёшь?
Bo Мне капец.
Edith Обычно они не такие. Ты нас застал не в лучшее время.
Leah Мы не спим уже девять месяцев!
Bo Девять месяцев?
Zach Ни минуты!
Bo А, вот почему у тебя такие глаза.
Zach Что? Что с моими глазами?
Bo Ничего.
Edith Да, ни сна с тех пор, как включили этот гигантский ночник.
Bo Ночник?
Zach Всё, что остаётся — лежать и слушать сверчков.
Edith Та-да!
[Они показывают Бо ясли, на которые свет звезды падает сверху. Слышен небесный хор, который переходит в раздражающее пение Лии]
Leah Извините, я слишком взволнована. Зак и Эдит не любят быть в центре внимания, а мне кажется, это красиво.
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Rufus Мы плохие псы.
Bo Но ты не обязан таким быть. Ты теперь свободен.
🧡
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Bo Должно же быть место получше для пряток.
[прячется за корзиной]
Bo Ладно, не сюда.
[прячется за глиняным горшком]
Bo И сюда тоже не подойдёт.
[прячется за кубком]
Bo Почему я не могу быть меньше? Вот бы хоть раз стать поменьше.
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Bo Как только нога заживет, начнется операция: "Выкинь меня отсюда".
Dave Хорошо. Я в этом деле профи, так что слушай внимательно. Вот что чаще всего бесит людей: выскакивать и пугать их. Петь во весь голос с утра пораньше. Смотреть на них, пока они едят. Если уж совсем по делу — хорошо спланированное "дело номер два". Ломать вещи. Поджигать вещи. Облизывать то, что не хочет, чтобы его лизали.
🧡
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Rufus Таддеус, ты думаешь, я плохо умею быть плохим?
🧡
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Bo Нет! Хватит! Больше никаких твоих ужасных коротких путей! Мы... А?
[видит Марию и Иосифа]
Bo Эй, смотри! Это Мария! Это они!
Dave Похоже, придётся воспользоваться моим ужасным коротким путём. Пожалуйста.
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Ruth Ты когда-нибудь была в Вифлееме?
Bo Мы нигде раньше не были.
Ruth Тебе повезло. Самаритянские горы прекрасны в это время года. Чертовски крутые, но виды — супер.
Bo Ты была в Вифлееме?
Ruth Да ты шутишь? Я там выросла! Знаю все закоулки, как уклоняться от хищников и обходить опасные обрывы.
Dave Опасные обрывы!
[смеётся]
Dave Ты серьёзно это рассматриваешь?
Bo Давай, Рут. Веди.
Ruth Овцы обычно лучше идут за лидером, но я постараюсь. Пошли, стадо.
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Cyrus Знаешь, мне кажется, он что-то задумал.
Deborah Он использует волхвов, чтобы найти нового царя.
Felix [кричит] Да! И ты видел, как он раздавил этот цветок?
Cyrus Сайрус, Дебора: Тсс!
Cyrus Нужно предупредить нового царя.
Deborah Собирайтесь, ребята. Похоже, нам в Вифлеем.
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Dave Что мы творим? Мы не остановим этих огромных страшных собак пушистым ягнёнком и крохотным осликом. Даже с очень мужественным и храбрым голубем. Нам нужна помощь. Где в Вифлееме найти гиппопотама, который ест собак?
[Он натыкается на Сайруса, Дебору и Феликса, которые в этот момент все перепутались, и с точки зрения Дейва кажется, что у них трое голов на одном теле]
Dave Трёхголовый верблюд? Круто!
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Zachariah Джозеф, ты, должно быть, самый счастливый человек на свете! Ну, второй по счёту. Определённо среди самых счастливых!
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Cyrus Король выделяется среди филиппинцев авто-ментальной короной.
Felix Слышим что?
Deborah Они носят шляпы.
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Ruth Отличная техника лазанья, Бо! Будь клином!
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Bo Он здесь! Не могу поверить!
Edith И я тоже.
Bo Вы не понимаете. Этот свет! Это звезда! Она меня сюда вела! Но... Мария... Иосиф! Ребята, мне надо отсюда! Поможете?
Zach Я тебя вытащу! Щас его прогрызу!
[он начинает грызть дерево, к которому привязана верёвка Бо]
Zach Дерево!
Bo Нет! Попробуй откусить...
Leah Знаю! Я тебя спою!
[поёт громкую и продолжительную мелодию]
Bo Красиво... но не помогает.
Zach Думаю, заноза в языке.
[Лиа продолжает раздражающе петь, пока Зак машет руками]
Edith Отойди.
[откусывает верёвку, освобождая Бо]
Bo Да, да! Вот это идеально! Теперь надо пройти через ворота!
[бежит к воротам и врезается головой]
Edith А у тебя когда-нибудь это получалось?
Bo Нет, на самом деле.
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Thaddeus Стойте там, верблюды!
[верблюды выглядят испуганными]
Rufus Держу пари, они умеют играть в ту игру, что мы придумали.
Thaddeus Это было весело. Как она называлась?
Rufus Насколько высоко?
[они хихикают]
Thaddeus На счёт три. Раз... два... три!
[Они лают на верблюдов. Сайрус запрыгивает на спину Деборы. Феликс запрыгивает на Сайруса. Дебора теряет равновесие и падает. Собаки смеются]
Thaddeus Насколько высоко?
Rufus Верблюжьей высоты!
🧡
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Felix Смотри своими глазами!
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Rufus Таддеус, мы теперь хорошие псы?
Thaddeus Нам нужно попытаться.
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Bo Ребята, я на себе короля таскал!
Dave Нам теперь это всю жизнь припоминать будут, да?
Ruth Надеюсь, что да.
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Bo Видишь что-нибудь?
Ruth Эээ... А что мы ищем?
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Dave Похоже, всё зависит от меня!
[взлетает к убийце]
Dave Нет! Слишком большой! Слишком большой!
[летит за Рут]
Dave Рут, похоже, это твоя очередь!
Ruth Мне? Я знал, что этот день настанет!
[бежит вперёд]
Ruth За стаю!
[убийца её отталкивает]
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Bo Мэри рожает!
Leah Ребёнок? Я обожаю детей!
Zach Приведите его сюда! В хлеву достаточно места!
Edith Отлично. Теперь нам точно не уснуть.
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Cyrus Думал, налево уже два пустынных перехода назад надо было сворачивать.
Deborah Не могу поверить, что мы проехали то последнее оазис. Я начинаю хотеть пить.
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Felix Эти умники заблудились!
Deborah Мудрецы не теряются, Феликс.
Felix Так ты хочешь сказать, что они знают, где эта вечеринка по случаю дня рождения?
Cyrus А что заставляет тебя думать, что это вечеринка по случаю дня рождения?
Deborah О, вот оно.
Felix Видел подарки, которые они несут? Золото? Миру? Ладан?
Cyrus Может, это детский душ. На детский душ приносят подарки.
Felix Детский душ? Что ребёнок будет делать с ладаном, глупый верблюд? Это же вечеринка по случаю дня рождения!
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Angel Не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога, и родишь сына.
Mary Сын... сын? Но как?
Angel Дух Святой снизойдет на тебя, и дитя нарекут Сыном Божьим, ибо для Бога нет ничего невозможного.
Mary Спасибо... Правильно ли говорить спасибо? Да, пусть будет по-твоему.
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Ruth Привет всем! Как дела? Это я, Рут!
[Стадо Рут отходит от неё]
Ruth Ладно, я знаю, вы думаете, что я сошла с ума, когда ушла и пошла за звездой, но вы бы не поверили, сколько приключений у меня было там, и самое большое из них случится сегодня ночью. Я завела новых друзей, и им нужна моя помощь, так что в этот раз вы должны идти за мной.
[стадо игнорирует её]
Ruth Ребята?
[они всё ещё её игнорируют]
Ruth [кричит] Это важно!
[Она топает копытом, и в такт этому сверкает молния. Это привлекает внимание стада. Рут смотрит на своё копыто, как будто говоря: «Это я?» Затем с неба исходит световой луч]
Ruth Вау.
[Ангел появляется перед стадом и пастухами]
Angel Не бойтесь. Я приношу весть о великой радости: сегодня родился спаситель… Христос, Господь.
Ruth Вот, говорил же — это важно.
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Dave Вот что значит иметь друга, который не умеет летать! Знаешь, раньше ворота никогда не были проблемой, пока я с тобой не встретился!
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Bo Они оставили ворота открытыми! Я побегу первым. Дэйв, ты выпрыгивай и отвлекай внимание.
Dave Что? Нет! Ужасный план! Почему бы тебе не отвлечь внимание, а я побегу?
Bo Потому что я тут заперт, а ты можешь летать, как постоянно напоминаешь!
Dave Все справедливые доводы.
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Rufus Я что-то чуяю. Я чую... собаку! Тэдди, тут точно есть собака... О, я чую себя.
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Bo Мэри, ты в настоящей опасности! Тебе нужно очень внимательно услышать то, что я скажу!
[Для Мэри и Иосифа это просто звуки осла]
Mary Тебе не кажется, что он пытается с нами поговорить?
Joseph Почему он здесь? Откуда он взялся?
Bo Она не понимает. Ладно, новый план. Можете вы двое изобразить собак?
Dave Ну как?
Ruth Э-э, да. Я отлично изображаю собаку. Собаки — моя четвёртая любимая зверюга.
Bo Отлично. Просто повторяйте за мной.
[подражает Мэри]
Bo Смотри на меня. Я Мэри. Я такая беременная.
[подражает Иосифу]
Bo Я Иосиф. Я в плохом настроении. Дур дур дур дур дур...
Joseph Погоди-ка. Это про меня?
Mary [смеётся] Это ты во всей красе.
Bo [подражая Мэри] Ой-ой! Идут собаки!
[обращаясь к Рут]
Bo Это вы, ребята.
Ruth Ой! Ой! Э...
[тяжело дышит]
Ruth Гав! Гав гав гав! Брось палку — я принесу обратно! Ой, что это? Хвост?
[гоняется за хвостом]
Dave Серьёзно? Мы это вместо королевской процессии?
Bo Нет, Рут, ты страшная собака. Будь злее.
Ruth О, злее? Ты про...
[корчит рожу]
Ruth ... ЭТО?
Bo Да!
[Рут набрасывается на Бо]
Bo О нет! Он меня поймал! Если бы только меня предупреждал определённый осёл.
[Мэри и Иосиф всё ещё не понимают]
Joseph С этими животными что-то серьёзно не так.
Mary Мне кажется, Бо пытается нам что-то сказать.
Bo Давай... давай...
Mary Кажется, он хочет... погладить животик!
Bo Что? Нет! То есть да, всегда, но не сейчас!
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Dave Ребята, ослы упрямы.
Bo Ага.
Dave Он ничего вам не расскажет.
Bo Извините, ребята.
Dave Придётся выведывать это у него с боем.
Bo Погоди, что?
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Zach Прочь! Убирайся отсюда!
Bo Бог?
Zach Теперь оно ещё и отвечает! Бояться нечего, Зак. Это всё плод твоего воображения. Просто реалистичное видение осла, который разговаривает с Богом и не перестаёт тебя коситься!
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Bo Вы, ребята, довольно страшные, и, может, вы сильнее меня, но если хотите добраться до моих друзей, сначала придётся пройти через меня.
Rufus Без проблем, осёл! Пройти через тебя — моё второе имя!
[Рафус бросается на Бо, собираясь атаковать его]
Bo [вздохи] Что это?
Rufus [останавливается и поворачивается туда, куда смотрит Бо] Что что? Мне не полагалось смотреть, да?
Bo Ослячий удар!
[бьёт Рафуса задними ногами]
🧡
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Ruth Эти ребята? Ага. Они идут за нами с тех пор, как мы слезли с утёса.
Dave Не могли бы ты сказать об этом раньше?
🧡
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Ruth А теперь наш путь продолжится мимо этих камушков на тропинке. Смотри под ноги, смотри под ноги и ещё раз смотри под ноги.
Dave [Боу] Я виню тебя в этом.
🧡
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Thaddeus Ненавижу этого танцующего птаха.
Rufus Я знаю. Он такой талантливый!
🧡
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Dave Вы тут на представление?
Thaddeus Какое представление?
Dave Что?
[смеётся]
Dave Какое представление? Глупая собака спрашивает. Ты очарователен. Танец королевской голубки, конечно. Играли в Риме? Шесть лет? Восторженные отзывы? Цезарь смотрел дважды. Плакал. Он этого не признает, ведь он же Цезарь, но он точно рыдал, как младенец!
🧡
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Joseph Ты выглядишь так красиво.
Mary Ты тоже... Ну, красавчик.
🧡
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[последние слова]
Mary Что ты всю ночь делала, Бо?
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Bo Рут, останься здесь и охраняй Мэри. Если что — сразу предупреди нас.
Ruth Да. Нам нужен тайный сигнал!
Bo Отличная идея!
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Bo Эй, приятель! Какие новости сегодня?
Dave Да так, ничего особенного. Это Назарет. Тот петух на Пятой улице опять проспал, а конь, эээ... как его там? Иеремия? Хесикия? Там есть 'ия' точно. Подкову потерял. И, ну, почти не стоит упоминать, но королевская карета сегодня проезжает через город.
Bo Что? Королевская карета? Ты шутишь?
Dave Нет, друг! Серьёзно! Я их видел за городом и сразу побежал сюда тебе сказать!
Bo Сегодня тот день, которого мы ждали!
Dave Пусть Назарет целует мой сверкающий белый хвост!
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Dave Без меня ты бы никуда не добрался. Я – птица мира. Я знаю, как там всё устроено. А ты – осёл из сарая. Очень маленького и вонючего сарая.
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Bo Дэйв? Дэйв?
Dave Я под тобой и мне очень больно!
Bo [встаёт] Дэйв? Где ты?
Dave Я прямо здесь, у тебя на жопе!
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