BoБоже? Алло? Ну... я не очень понимаю, как это работает, и слушаешь ли ты молитвы от ослов, но я видел, как Мария это делала много раз, и больше не знаю, что делать. Мои друзья нуждаются в помощи. Я думал, если следовать за звездой, она приведёт меня туда, где я должен быть, но я их подвёл. Что мне делать?
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DeborahА что если это вовсе не вечеринка? А если мы делаем что-то важное, например, встречаем Сына Божьего?
Felix[пока он с Сайрусом смотрят на Дебору]Ох-ох. Дебора с ума сошла, как будто камни разговаривают.
CasparА ладан тебе нравится? Я никогда не знаю, что выбрать.
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DeborahЗнаешь, я думаю, что люди будут помнить эту ночь. То, что произошло вокруг этого ясля, будет праздноваться тысячи лет. Семьи соберутся вместе, будут обмениваться подарками и петь колядки — всё ради того, чтобы вспомнить благодать этого момента, который мы свидетели прямо сейчас.
BoПочему я не могу быть меньше? Вот бы хоть раз стать поменьше.
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BoКак только нога заживет, начнется операция: "Выкинь меня отсюда".
DaveХорошо. Я в этом деле профи, так что слушай внимательно. Вот что чаще всего бесит людей: выскакивать и пугать их. Петь во весь голос с утра пораньше. Смотреть на них, пока они едят. Если уж совсем по делу — хорошо спланированное "дело номер два". Ломать вещи. Поджигать вещи. Облизывать то, что не хочет, чтобы его лизали.
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RufusТаддеус, ты думаешь, я плохо умею быть плохим?
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BoНет! Хватит! Больше никаких твоих ужасных коротких путей! Мы... А?
DeborahСобирайтесь, ребята. Похоже, нам в Вифлеем.
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DaveЧто мы творим? Мы не остановим этих огромных страшных собак пушистым ягнёнком и крохотным осликом. Даже с очень мужественным и храбрым голубем. Нам нужна помощь. Где в Вифлееме найти гиппопотама, который ест собак?
[Он натыкается на Сайруса, Дебору и Феликса, которые в этот момент все перепутались, и с точки зрения Дейва кажется, что у них трое голов на одном теле]
RuthЛадно, я знаю, вы думаете, что я сошла с ума, когда ушла и пошла за звездой, но вы бы не поверили, сколько приключений у меня было там, и самое большое из них случится сегодня ночью. Я завела новых друзей, и им нужна моя помощь, так что в этот раз вы должны идти за мной.
DaveКакое представление? Глупая собака спрашивает. Ты очарователен. Танец королевской голубки, конечно. Играли в Риме? Шесть лет? Восторженные отзывы? Цезарь смотрел дважды. Плакал. Он этого не признает, ведь он же Цезарь, но он точно рыдал, как младенец!
DaveДа так, ничего особенного. Это Назарет. Тот петух на Пятой улице опять проспал, а конь, эээ... как его там? Иеремия? Хесикия? Там есть 'ия' точно. Подкову потерял. И, ну, почти не стоит упоминать, но королевская карета сегодня проезжает через город.