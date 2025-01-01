Ruth Привет всем! Как дела? Это я, Рут!

[Стадо Рут отходит от неё]

Ruth Ладно, я знаю, вы думаете, что я сошла с ума, когда ушла и пошла за звездой, но вы бы не поверили, сколько приключений у меня было там, и самое большое из них случится сегодня ночью. Я завела новых друзей, и им нужна моя помощь, так что в этот раз вы должны идти за мной.

[стадо игнорирует её]

[они всё ещё её игнорируют]

Ruth [кричит] Это важно!

[Она топает копытом, и в такт этому сверкает молния. Это привлекает внимание стада. Рут смотрит на своё копыто, как будто говоря: «Это я?» Затем с неба исходит световой луч]

[Ангел появляется перед стадом и пастухами]

Angel Не бойтесь. Я приношу весть о великой радости: сегодня родился спаситель… Христос, Господь.