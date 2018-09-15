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Доминика Доминика
Киноафиша Фильмы Доминика Отзывы о фильме «Доминика»
Доминика 2017 / Россия
6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Доминика»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В современном мире можно легко потерять себя. Поддаться офисному режиму, подруге или попросту стать невидимкой в городе, где транспорта больше, чем людей. Но кинематографисты нашли выход, они придумывают истории, где особенно нуждающимся всегда есть, кому помочь. Ведь не бывает так, чтобы человек взял и остался один - ни судьба, ни вера никогда не смогли бы так жестоко с ним поступить. А также подсказать, как лучше воплотить мечты и найти применение своим способностям. Кадр из фильма…

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Denis Khudyakov 15 сентября 2018, 16:48
Оценка
Бред...
15 сентября 2018, 16:48 Ответить
Мадина Максутова 20 сентября 2018, 12:21
Оценка
Была на препоказе. Фильм офигенный, там можно посмеяться и даже поплакать, сказала бы всплакнуть, но люди, сидевшие рядом со мной, просто рыдали. Фильм очень чувственный, мне понравилось, что мы видим рост главного героя, то, как у него появляется душа. Очень советую этот фильм, если у вас есть душа, да и даже если нету, то после этого фильма появится.
20 сентября 2018, 12:21 Ответить
Ольга Яхина 20 сентября 2018, 12:26
Оценка
Всем привет, вчера ходили на предпремьерный показ фильма Доминика, фильм интересный со смыслом. Сходите не пожалеете!!!😉👍
20 сентября 2018, 12:26 Ответить
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