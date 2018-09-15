Наша рецензия

В современном мире можно легко потерять себя. Поддаться офисному режиму, подруге или попросту стать невидимкой в городе, где транспорта больше, чем людей. Но кинематографисты нашли выход, они придумывают истории, где особенно нуждающимся всегда есть, кому помочь. Ведь не бывает так, чтобы человек взял и остался один - ни судьба, ни вера никогда не смогли бы так жестоко с ним поступить. А также подсказать, как лучше воплотить мечты и найти применение своим способностям. Кадр из фильма…