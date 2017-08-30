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6.4
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Dominika
6.4
Dominika
, 2017
Dominika
Russia / Comedy, Fantasy / 18+
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6.4
Dominika
Trailer
Trailer
Cast
Andrey Chadov
Kostya
Svetlana Ustinova
Yana
Igor Zhizhikin
Bull in parking lot
Yana Guryanova
Dominika (aged 29)
Elena Yakovleva
Dominika (aged 43)
Aleksandr Shalyapin
Olga Dubovitskaya
Tatyana Augshkap
Liza Shorina
Dominika (baby)
Sofiya Barmina
Dominika (aged 3)
Liza Izmaylova
Dominika (aged 7)
Darya Kondratyeva
Dominika (aged 13)
Director
Oleg Ageychev
Writer
Oleg Ageychev
,
Stepan Lapshin
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 19 minutes
Production year
2017
Online premiere
14 June 2018
World premiere
30 August 2017
Release date
5 July 2018
Russia
Кинологистика
12+
Worldwide Gross
$31,428
Production
Mozga.ru Studio
Also known as
Dominika, Доминика
More
Film rating
6.4
Rate
20
votes
6
IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking
2887
In the Comedy genre
766
In the Fantasy genre
201
In films of Russia
399
In films of 2017
113
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