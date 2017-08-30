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Poster of Dominika
6.4
Dominika - Trailer
Kinoafisha Films Dominika
6.4

Dominika

, 2017
Dominika
Russia / Comedy, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Dominika
6.4
Dominika - Trailer
Dominika  Trailer

Cast

Andrey Chadov
Andrey Chadov
Kostya
Svetlana Ustinova
Svetlana Ustinova
Yana
Igor Zhizhikin
Igor Zhizhikin
Bull in parking lot
Yana Guryanova
Yana Guryanova
Dominika (aged 29)
Elena Yakovleva
Elena Yakovleva
Dominika (aged 43)
Aleksandr Shalyapin
Aleksandr Shalyapin
Olga Dubovitskaya
Olga Dubovitskaya
Tatyana Augshkap
Tatyana Augshkap
Liza Shorina
Dominika (baby)
Sofiya Barmina
Dominika (aged 3)
Liza Izmaylova
Dominika (aged 7)
Darya Kondratyeva
Darya Kondratyeva
Dominika (aged 13)
Director Oleg Ageychev
Writer Oleg Ageychev, Stepan Lapshin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2017
Online premiere 14 June 2018
World premiere 30 August 2017
Release date
5 July 2018 Russia Кинологистика 12+
Worldwide Gross $31,428
Production Mozga.ru Studio
Also known as
Dominika, Доминика

Film rating

6.4
Rate 20 votes
6 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2887 In the Comedy genre  766 In the Fantasy genre  201 In films of Russia  399 In films of 2017  113

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Dominika - Trailer
Dominika Trailer
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