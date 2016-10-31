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Киноафиша Рецензии «Дама Пик»: Рецензия Киноафиши

«Дама Пик»: Рецензия Киноафиши

31 октября 2016 00:00
«Дама Пик»: Рецензия Киноафиши
Три карты – одна женщина

В прокат выходит «Дама Пик» от одного из самых почитаемых российских режиссёров с мировым именем – Павла Лунгина. Проект этот можно назвать долговременным, так как процесс от стадии идеи до её реализации занял 4 года. Изначально планировалось, что в основу фильма ляжет сценарий британца Дэвида Сайдлера («Король говорит!»), сыграют в нём зарубежные актёры и снят он будет, соответственно, на английском языке. Однако очередного «Чёрного лебедя» удалось избежать. Хоть и не без ассоциаций с фильмом Аронофски, но Лунгин явил на свет нечто, что должно существовать именно в отечественном измерении, иначе оно потеряло бы весь свой неподражаемый вкус.

Кадр из фильма «Дама Пик»
Кадр из фильма «Дама Пик»

Несложно догадаться, что в сюжет вплетено как произведение Александра Сергеевича, так и творение Петра Ильича. Но экранизацией ни того, ни другого «Дама Пик» не является. Перед вами очень современная история о парне по имени Андрей (Иван Янковский), который, провалившись в детстве под лёд, получил голос, способный взрывать не то чтобы бокалы, а самые настоящие лампочки (в прямом смысле). Больше всего на свете звонкоголосый герой мечтает получить роль Германна в «Пиковой даме», которую поставит оперная звезда София Майер (Ксения Раппопорт), приехавшая в родной город после долгих лет пребывания в свете софитов по всему миру. И ради достижения своих целей он пойдёт до самого конца.

Кадр из фильма «Дама Пик»
Кадр из фильма «Дама Пик»

«Дама Пик» – это напряжённый триллер, в который примешана и любовная драма, и опера, и даже криминал. Такое жанровое буйство совершенно не свойственно академизму, но и без него Павел Лунгин нашёл способы показать нам своё мастерство и многолетний опыт. На первом месте здесь стоит история: такая актуальная для современности, но при этом классическая. Этому способствует не только след пера Пушкина и звучание музыки Чайковского, а также и сами пороки, свойственные человеческой душе в её стремлении выиграть у жизни всё и сразу, в её самонадеянности и безрассудности, когда речь идёт о достижении желаемого.

Кадр из фильма «Дама Пик»
Кадр из фильма «Дама Пик»

Но прежде всего, это фильм об одержимости: человеком, деньгами, целью, славой, собственными пороками. Единственным героем, которому удаётся этого избежать, становится хрупкая Лиза (Мария Курденевич), она же девушка Андрея, которая одержима разве что своей к нему любовью. В самом же Андрее и в Софии это помешательство и увлечённость доведены до сумасшествия и даже лёгкой бесноватости. И Ксении Раппопорт вместе с Иваном Янковским удаётся вызвать всю бурю самых негативных эмоций, но при этом ввести в оцепенение перед актёрской игрой. Она – внеземная, талантливая и жестокая дива. Он – неуравновешенный, слегка психопатичный и самонадеянный юнец. Их связь в итоге приводит к неисправимым последствиям, наблюдать за которыми, не сжавшись от напряжения, не удастся.

Кадр из фильма «Дама Пик»
Кадр из фильма «Дама Пик»

«Дама Пик» представляет собой поистине взрывоопасную смесь, герои которой куда порочнее, чем у Пушкина, а вследствие и у Чайковского. Андрей желает стать Германном и в жизни, но на деле же он был им изначально. Повторяя его поступки, он заходит гораздо дальше и погружает себя в гораздо более беспросветное дно, путь из которого не наверх, а только вниз. София же куда многограннее и порочнее Графини: начиная от нездорового увлечения тасканием за собой своих же разодетых манекенов, заканчивая сокрушением собственных родных. Одна лишь Лиза, поющая партию, как ни странно, Лизы, так и осталась загнанной в клетку птичкой.

Вкупе с оригинальным содержанием идёт и фантастическая зрелищность, которая делает фильм ближе к массовому зрителю. И сам Павел Лунгин отмечает, что это кино для современной молодёжи. Очень важна также его показательность: к чему в итоге может привести одержимость навязчивой идеей получить желаемое. А этот рецепт (содержательность, зрелищность, показательность) работает уже долгие годы, и «Дама Пик» не стала исключением.

Кадр из фильма «Дама Пик»
Кадр из фильма «Дама Пик»

В российском прокате с 17 ноября 2016 год

Расписание и покупка билетов на фильм «Дама Пик»

Трошина Олеся

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