«Дама Пик»: Рецензия Киноафиши

Три карты – одна женщина

В прокат выходит «Дама Пик» от одного из самых почитаемых российских режиссёров с мировым именем – Павла Лунгина. Проект этот можно назвать долговременным, так как процесс от стадии идеи до её реализации занял 4 года. Изначально планировалось, что в основу фильма ляжет сценарий британца Дэвида Сайдлера («Король говорит!»), сыграют в нём зарубежные актёры и снят он будет, соответственно, на английском языке. Однако очередного «Чёрного лебедя» удалось избежать. Хоть и не без ассоциаций с фильмом Аронофски, но Лунгин явил на свет нечто, что должно существовать именно в отечественном измерении, иначе оно потеряло бы весь свой неподражаемый вкус.

Кадр из фильма «Дама Пик»

Несложно догадаться, что в сюжет вплетено как произведение Александра Сергеевича, так и творение Петра Ильича. Но экранизацией ни того, ни другого «Дама Пик» не является. Перед вами очень современная история о парне по имени Андрей (Иван Янковский), который, провалившись в детстве под лёд, получил голос, способный взрывать не то чтобы бокалы, а самые настоящие лампочки (в прямом смысле). Больше всего на свете звонкоголосый герой мечтает получить роль Германна в «Пиковой даме», которую поставит оперная звезда София Майер (Ксения Раппопорт), приехавшая в родной город после долгих лет пребывания в свете софитов по всему миру. И ради достижения своих целей он пойдёт до самого конца.

Кадр из фильма «Дама Пик»

«Дама Пик» – это напряжённый триллер, в который примешана и любовная драма, и опера, и даже криминал. Такое жанровое буйство совершенно не свойственно академизму, но и без него Павел Лунгин нашёл способы показать нам своё мастерство и многолетний опыт. На первом месте здесь стоит история: такая актуальная для современности, но при этом классическая. Этому способствует не только след пера Пушкина и звучание музыки Чайковского, а также и сами пороки, свойственные человеческой душе в её стремлении выиграть у жизни всё и сразу, в её самонадеянности и безрассудности, когда речь идёт о достижении желаемого.

Кадр из фильма «Дама Пик»

Но прежде всего, это фильм об одержимости: человеком, деньгами, целью, славой, собственными пороками. Единственным героем, которому удаётся этого избежать, становится хрупкая Лиза (Мария Курденевич), она же девушка Андрея, которая одержима разве что своей к нему любовью. В самом же Андрее и в Софии это помешательство и увлечённость доведены до сумасшествия и даже лёгкой бесноватости. И Ксении Раппопорт вместе с Иваном Янковским удаётся вызвать всю бурю самых негативных эмоций, но при этом ввести в оцепенение перед актёрской игрой. Она – внеземная, талантливая и жестокая дива. Он – неуравновешенный, слегка психопатичный и самонадеянный юнец. Их связь в итоге приводит к неисправимым последствиям, наблюдать за которыми, не сжавшись от напряжения, не удастся.

Кадр из фильма «Дама Пик»

«Дама Пик» представляет собой поистине взрывоопасную смесь, герои которой куда порочнее, чем у Пушкина, а вследствие и у Чайковского. Андрей желает стать Германном и в жизни, но на деле же он был им изначально. Повторяя его поступки, он заходит гораздо дальше и погружает себя в гораздо более беспросветное дно, путь из которого не наверх, а только вниз. София же куда многограннее и порочнее Графини: начиная от нездорового увлечения тасканием за собой своих же разодетых манекенов, заканчивая сокрушением собственных родных. Одна лишь Лиза, поющая партию, как ни странно, Лизы, так и осталась загнанной в клетку птичкой.

Вкупе с оригинальным содержанием идёт и фантастическая зрелищность, которая делает фильм ближе к массовому зрителю. И сам Павел Лунгин отмечает, что это кино для современной молодёжи. Очень важна также его показательность: к чему в итоге может привести одержимость навязчивой идеей получить желаемое. А этот рецепт (содержательность, зрелищность, показательность) работает уже долгие годы, и «Дама Пик» не стала исключением.

Кадр из фильма «Дама Пик»

В российском прокате с 17 ноября 2016 год

Расписание и покупка билетов на фильм «Дама Пик»

Трошина Олеся