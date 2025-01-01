Velma Dinkley Дафни, что ты делаешь?

Daphne Blake [откидывается на спинку стула] Если бы здесь были Скуби и Шэгги, они случайно сели бы на подставной стул. Или врезались бы головой в стену. И это открыло бы секретный проход отсюда.

Velma Dinkley Они *действительно* удивительно эффективные балбесы.

[как раз в этот момент они замечают робота с пылесосом на голове, который идет мимо и чихает]

Velma Dinkley Э-э, Даф, он не на нашей стороне.

Daphne Blake [наклоняется к нему] Тебе нужна помощь?

[робот отскакивает в испуге]

Daphne Blake Всё в порядке. Я хочу помочь тебе.

[робот робко подплывает к Дафни, она снимает пылесос с головы, вытряхивает пыль, затем снова надевает его]

[робот дышит ртом, прыгает от радости, затем пробегает через щель в двери камеры и обнимает Дафни]

Velma Dinkley Эй, эй. Ты можешь помочь нам выбраться отсюда, дружок?