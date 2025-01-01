[пока призрак гонится за молодой Дафной по комнате, молодая Вельма поднимает взгляд и видит, что он прикреплён к блочной системе на потолке]
Young Velma
Фред, смотри!
[молодой Фред снимает топор со стены. Призрак загоняет молодую Дафну в угол, как раз в момент, когда молодой Фред бросает топор, перерезая трос]
Ghost
Ой-ой.
[падает на пол]
[бросает ей верёвку]
Young Velma
Поймала!
[они используют её, чтобы связать призрака]
Ghost
Эй! Что ты-?
[молодой Фред бросается на него и сбивает с ног]
Young Fred
Поймал!
[молодая Дафна и Вельма тоже прыгают на призрака сверху]
[срывает её, показывая...]
Young Velma
Молодая Вельма, молодая Дафна, молодой Фред: мистер Ригби?
[показывает секретную комнату, которую они нашли]
Young Shaggy
Похоже, мы нашли самый маленький Уолмарт в мире.