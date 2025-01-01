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Киноафиша Фильмы Скуби-Ду Цитаты из фильма Скуби-Ду

Цитаты из фильма Скуби-Ду

Velma Dinkley [рассматривает волосок] Следы масла для волос, двенадцатилетний скотч...
Daphne Blake Фу, злодей — это мой папа?
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Dick Dastardly Присоединяйся ко мне, Скуби-Ду, и я покажу тебе, как взять судьбу в лапы и стать самой важной собакой на свете!
Scooby-Doo Нет, спасибо, Дастардли!
Dick Dastardly Ой, да ладно, друзья зовут меня Дик!
Scooby-Doo Рокей, Рик.
Dick Dastardly Нет, я не Рик. Я — Дик, с буквой Д.
Scooby-Doo Рик с буквой Д.
Dick Dastardly [ворчит] Д-д-д-дик.
Scooby-Doo Ра-ра-ра-Рик.
Dick Dastardly Дик, Дик, ДИИККК!
[замечает, что Скуби сбежал]
Dick Dastardly Чёрт.
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Dick Dastardly Бедняга Хемсворт идёт со мной.
Fred Jones Крис или Лиам?
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Shaggy Rogers Ругань матом!
Blue Falcon Эй, чувак, давай без мата!
Shaggy Rogers Нет! Фалькон-бомбы!
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Вельма Динкли [перечисление преступлений Даcтардли] И, судя по всему, он ворует Netflix, используя аккаунт своей мамы.
Дафна Блейк [вздохи] Это нечестно по отношению к нам, кто платит за Netflix.
Фред Джонс Ты серьезно говоришь, что за Netflix нужно *платить*?
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Shaggy Rogers Похоже, наш новый фильм — это история становления.
Scooby-Doo У каждого героя должна быть такая история!
Shaggy Rogers Хочу, чтобы меня играл Скала!
Scooby-Doo Это никогда не случится.
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Velma Dinkley Как так получается, что ты столько знаешь о супергероях, но так мало — о метрической системе?
Fred Jones Потому что я американец.
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Young Shaggy Мы зайдём в Дом с призраками только один раз. Но это не станет нашей привычкой, да, Скуб?
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Velma Dinkley Дафни, что ты делаешь?
Daphne Blake [откидывается на спинку стула] Если бы здесь были Скуби и Шэгги, они случайно сели бы на подставной стул. Или врезались бы головой в стену. И это открыло бы секретный проход отсюда.
Velma Dinkley Они *действительно* удивительно эффективные балбесы.
Daphne Blake [падает] Ой! Ай.
[как раз в этот момент они замечают робота с пылесосом на голове, который идет мимо и чихает]
Daphne Blake Ах, бедняжка.
Velma Dinkley Э-э, Даф, он не на нашей стороне.
Daphne Blake [наклоняется к нему] Тебе нужна помощь?
[робот отскакивает в испуге]
Daphne Blake Всё в порядке. Я хочу помочь тебе.
[робот робко подплывает к Дафни, она снимает пылесос с головы, вытряхивает пыль, затем снова надевает его]
Daphne Blake Лучше?
[робот дышит ртом, прыгает от радости, затем пробегает через щель в двери камеры и обнимает Дафни]
Daphne Blake Пожалуйста.
Velma Dinkley Эй, эй. Ты можешь помочь нам выбраться отсюда, дружок?
[робот выходит через щель в камере, вытягивает ноги, достает ключ из руки и открывает дверь]
Fred Jones Круто.
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Dick Dastardly Скуби-Ду... Где ты...? Давай, не бойся. Я люблю собак. У меня когда-то был свой — злюка с ужасным прикусом, который вонял невыносимо. И доставлял мне бесконечные проблемы! Теперь он потерялся...
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Daphne Blake [окружена Цербером] ААА!
[в это время с корабля спускаются робот-пылесос и все остальные роботы, окружая Цербера]
Daphne Blake Берегись!
[Цербер отмахивается от робота, который несет робот-пылесос. Маленький робот падает и оказывается на руках у Дафны]
Daphne Blake Ты в порядке, малыш?
[маленький робот кивает. Дафна целует его в щечку, и он краснеет]
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[последние слова]
Вэлма Динкли [после того, как сообщили о новой загадке] Похоже, у нас новое дело.
Фред Джонс Вперёд!
Дафна Блейк [маленькому роботу] Эй, Пыль! Проследи за магазином, ладно?
Шэгги Роджерс [Скуби] Ну что скажешь, дружок?
Скуби-Ду Давай, Скуби-Ду-би-ду!
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Dick Dastardly Чёрт, чёрт и ещё раз чёрт!
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Velma Dinkley [рассматривает волосок] Может, это приведёт нас к нашему преступнику.
Fred Jones Что ты делаешь? Трогаешь это голыми пальцами. Фу!
Velma Dinkley Взрослей, Фред. Ты знаешь, сколько волос человек в среднем съедает ежедневно и даже не замечает?
Fred Jones Если это больше нуля, я не хочу знать.
Velma Dinkley И больше. Очень-очень много.
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Velma Dinkley [осматривает робота в виде кегли для боулинга] Он полностью автономный и может менять свой внешний вид. Хотелось бы пожать руку тому, кто это создал.
[Фред и Дафна смотрят на неё]
Velma Dinkley А потом, знаешь, отправить эту руку в тюрьму за попытку убить наших друзей. Правда? Я права?
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Шэгги Роджерс [после возвращения из Подземного мира] Ё-моё! Похоже, дружба действительно спасла ситуацию.
Скуби-Ду Рэгги!
Шэгги Роджерс Скуби-Ду!
[они обнимаются. Остальные ребята подходят и обнимают их вместе]
Дафна Блейк Я вас люблю, ребята. Вы нас здорово напугали, Шэгги.
Шэгги Роджерс [надевает на Скуби ошейник] Ну, чтобы меня удержать от лучшего друга, нужно больше, чем трёхголовый монстр.
Велма Динкли [указывает на Фреда, Дафну и себя] Силач, эмпат, умник. Наконец-то понял, кто вы такие. Вы — сердце Тайной компании.
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Young Shaggy [Дяфне] Крутой костюм Чудо-женщины.
[поворачивается к Вельме]
Young Shaggy А ты... Гарри Поттер?
Young Velma Я, конечно, Рут Бейдер Гинзбург.
Young Shaggy В каком она факультете? Пуффендуй?
Young Velma Она судья Верховного суда.
Young Shaggy [разочарованно] А, Слизерин.
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Simon Cowell Каждой успешной группе нужны труд и упорство. Моя задача — распознать потенциал, а у тебя он есть!
Simon Cowell Фред, ты — танк. Мышцы.
Fred Jones Круто.
Simon Cowell Дафни — душа компании. Влияние.
Daphne Blake Аааа.
Simon Cowell А Вельма — ум и техническая смекалка.
Velma Dinkley Спасибо!
Simon Cowell Но вы двое даже не слушаете. Жрёте какой-то смешно огромный бутерброд.
Shaggy Rogers Чувак, ты меня потерял на словах «труд» и «упорство».
Scooby-Doo Но ты вернул нас на слове «бутерброд».
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Молодой Фред [для Молодых Шэгги и Скуби] Ребята, нам нужно что-то делать!
[бежит вперёд, пока Молодые Шэгги и Скуби прячутся в шкафу]
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Scooby-Doo [воссоединение с командой] Ребята, вы живы!
Shaggy Rogers Скуби-Ду!
[обнимает его]
Daphne Blake Скуби!
Fred Jones Ура!
[остальные участники команды присоединяются к групповому объятию]
Daphne Blake О, слава богу. Наконец-то команда снова вместе.
Shaggy Rogers [Скуби] Дружище, я не хотел...
Scooby-Doo Я знаю. И я тоже.
🧡
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Скуби-Ду [после того, как Шэгги отправили в потусторонний мир; плачет] Шэгги...
Вэлма Динкли Мы что-то упускаем? «Пара, чья дружба растёт вечно.»
[шмыгает носом и вытирает глаза]
Вэлма Динкли А может это значит что-то другое?
Дафна Блейк [перебивает эмоции] Я думаю, это значит, что дружба Скуби и Шэгги будет жить дальше. Вне зависимости от того, вместе они или нет.
[обнимает Скуби]
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Dick Dastardly Скуби-Ду-Би-Ду!
🧡
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Young Fred [представляется молодым Шэгги и Скуби] Я Фред. Это Вэлма.
Young Velma Привет.
Young Fred А это Дафна.
Young Daphne Привет.
Young Shaggy Я Шэгги. А это Скуби-Ду.
Scooby-Doo Рад знакомству.
[Молодая Дафна протягивает руки, Скуби бежит к ней и облизывает ей щеку]
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[пока призрак гонится за молодой Дафной по комнате, молодая Вельма поднимает взгляд и видит, что он прикреплён к блочной системе на потолке]
Young Velma Фред, смотри!
[молодой Фред снимает топор со стены. Призрак загоняет молодую Дафну в угол, как раз в момент, когда молодой Фред бросает топор, перерезая трос]
Ghost Ой-ой.
[падает на пол]
Young Daphne Вельма!
[бросает ей верёвку]
Young Velma Поймала!
[они используют её, чтобы связать призрака]
Ghost Эй! Что ты-?
[молодой Фред бросается на него и сбивает с ног]
Young Fred Поймал!
[молодая Дафна и Вельма тоже прыгают на призрака сверху]
Young Daphne Ёлки-палки. Это всего лишь маска на Хэллоуин.
[срывает её, показывая...]
Young Velma Молодая Вельма, молодая Дафна, молодой Фред: мистер Ригби?
Young Shaggy Эй, ребята?
[показывает секретную комнату, которую они нашли]
Young Shaggy Похоже, мы нашли самый маленький Уолмарт в мире.
🧡
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[первые реплики]
Harry Perry Всего наилучшего!
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Young Shaggy [после того, как он и компания впервые обнаружили дом с привидениями] Ребята, кажется, мы нашли новый Вальмарт.
🧡
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Dynomutt Посмотри на Шэгги и Скуби. Они напуганы и сражаются с Цербером.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Gina Rodriguez
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Зак Эфрон
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Иэн Армитедж
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