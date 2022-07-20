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Ниа Лонг
Ниа Лонг
Nia Long
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Ниа Лонг
Nia Long
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Дата рождения
30 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Нии Лонг
Родилась 30 октября 1970 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Нии Лонг
Банкир
драма, биография
2020, США
7.0
Жизнь за год
драма, мелодрама
2020, США
5.0
Опасная связь
драма, триллер
2020, США
4.0
Синяя бездна 2
приключения, триллер, ужасы
2019, Великобритания
7.0
Роксана Роксана
драма, биография, музыка
2017, США
6.0
Киану
комедия
2016, США
6.0
Клуб одиноких мам
комедия, драма
2014, США
5.0
Свидетель на свадьбе 2
комедия
2013, США
6.0
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4 октября 2021 12:40
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26 ноября 2020 16:32
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