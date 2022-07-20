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Ниа Лонг

Nia Long
Ниа Лонг
Ниа Лонг Nia Long
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Дата рождения
30 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Нии Лонг

Родилась 30 октября 1970 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.

Фильмография Нии Лонг
Банкир
Банкир
драма, биография 2020, США
7.0
Жизнь за год
Жизнь за год
драма, мелодрама 2020, США
5.0
Опасная связь
Опасная связь
драма, триллер 2020, США
4.0
Синяя бездна 2
Синяя бездна 2
приключения, триллер, ужасы 2019, Великобритания
7.0
Роксана Роксана
Роксана Роксана
драма, биография, музыка 2017, США
6.0
Киану
Киану
комедия 2016, США
6.0
Клуб одиноких мам
Клуб одиноких мам
комедия, драма 2014, США
5.0
Свидетель на свадьбе 2
Свидетель на свадьбе 2
комедия 2013, США
6.0
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Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны» «Может ли один момент кардинально изменить вашу жизнь?»
Написать
20 июля 2022 16:19
Дэвид Духовны и Ниа Лонг пополнили звездный каст предстоящей комедии от Netflix В фильме также сыграют Джона Хилл и Эдди Мерфи.
Написать
4 октября 2021 12:40
Кара Делевинь и Джейден Смит о своей мелодраме «Жизнь за год»: «Этот фильм учит любви» Картина выйдет на Amazon Prime Video 27 ноября.
Написать
26 ноября 2020 16:32
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