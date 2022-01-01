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Фильмы про биржу, похожие на "Волк с Уолл-стрит"

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триллер, драма, биография
2017, США
Паранойя
Паранойя
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7.0
триллер, драма
2013, США / Франция
Порочная страсть
Порочная страсть
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7.0
драма, триллер
2012, США
Слишком крут для неудачи
Слишком крут для неудачи
7.0
биография, драма, исторический
2011, США
Уолл-стрит. Деньги не спят
Уолл-стрит. Деньги не спят
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6.0
драма, криминал
2010, США
Предел риска
Предел риска
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7.0
драма
2010, США
Представь себе
Представь себе
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7.0
семейный, комедия
2009, США
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Список контактов
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6.0
боевик, триллер
2008, США
Интернэшнл
Интернэшнл
7.0
драма, триллер
2008, США / Германия
Бойлерная
Бойлерная
7.0
триллер, драма, криминал
2000, США
Компаньон
Компаньон
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6.0
комедия
1996, США
Чужие деньги
Чужие деньги
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комедия, драма, мелодрама
1991, США
Деловая женщина
Деловая женщина
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мелодрама, комедия
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Уолл-стрит
Уолл-стрит
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Неподражаемый Леонардо ДиКаприо отлично воплотил на экране образ беспринципного дельца с Уолл-стрит, который зарабатывает деньги лишь для того, чтобы тут же их потратить. Однако еще до легендарного фильма Мартина Скорсезе тема биржевых маклеров, не гнушающихся ничем при достижении целей, начала интересовать режиссеров.

Пять лучших фильмов про биржу, похожих на «Волка с Уолл-стрит»

Главные герои следующей подборки оказались втянуты в крупные финансовые махинации. Некоторые из них осознанно шли на риск, чтобы заработать многомиллионное состояние. Но некоторые не подозревали, как сильно изменится жизнь после того, как будет принято одно неверное решение.

Предел риска

В центре сюжета история одного из крупнейших инвестиционных банков Америки. Ему грозит неминуемый кризис и, вероятно, банкротство. В течение 24 часов руководство финансовой организации будет пытаться найти способ справиться с непростой ситуацией. В ход пойдет все – начиная от сокращения сотрудников, заканчивая продажей ценных бумаг. Вскоре аналитики банка поймут, чем на самом деле грозит возможное банкротство.

Фильм рассказывает предысторию настоящего финансового кризиса, произошедшего в 2007-2008 годах.

Паранойя

В основу экранизации лег роман с одноименным названием Джозефа Файндера. Адам родился в обычной семье и всю жизнь мечтал обрести состояние и власть. Молодой человек делает ставку на разработку программного обеспечения для смартфонов. Однако презентация не впечатлила потенциальных инвесторов. Парень теряет работу и к тому же должен срочно найти крупную сумму для операции, которая необходима отцу. Чтобы разобраться с денежными трудностями, он принимает предложение бывшего начальника.

Герой должен устроиться к его конкуренту, а затем собрать всю необходимую информацию и передать ее в компанию.

Список контактов

Все свободное время аудитор Джонатан проводит на работе. Однажды он знакомится с коллегой, который работает в том же здании. Новый друг вводит его в мир, где властвуют удовольствия. Главный герой быстро открывает для себя наркотики, ночные клубы и случайные связи. Вскоре он оказывается посетителем закрытого секс-клуба, члены которого знакомятся и проводят вместе всего одну ночь, а затем исчезают. Джонатан с первого взгляда влюбляется в загадочную незнакомку, но она пропадает.

А на аудитора падает подозрение в совершении крупного финансового мошенничества.

Интернэшнл

В основу сценария частично лег реальный финансовый скандал 80-х годов 20-го века. Фильм рассказывает о сложных коррупционных схемах, которые должны разоблачить агент Интерпола Льюис и помощник прокурора Элеонора. За несколько часов погибают сразу два служащих, связанных с новым делом. Напарники начинают подозревать, что руководство банка заметает следы, чтобы предотвратить утечку информации. В их руки попадают документы с неопровержимыми доказательствами.

Вот только на карту поставлено слишком многое, чтобы сильные мира сего просто так отказались от борьбы.

Бойлерная

Американская драма рассказывает историю молодого студента, которого отчисляют из колледжа. Он решает заработать на жизнь организацией подпольных азартных игр. Вот только отец Сета, который работает судьей, недоволен незаконным увлечением сына. Чтобы наладить с ним отношения, главный герой решает порвать с азартной деятельностью и становится стажером в крупной брокерской компании. Однако то, что происходит в ее кулуарах, тоже привлекает внимание правоохранительных органов.

Фирма спекулирует акциями, и вскоре ее деятельностью начинают интересоваться агенты ФБР.

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