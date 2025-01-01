Kozlov Я не несу ответственности за то, что пишу.

Interviewer Но как автор... сцены с пытками женщин — это символично?

Kozlov Возможно. А может и нет. Думаю, коммунизм женщинам не пошёл на пользу. У нас до сих пор сексуальная культура на уровне пещерных людей.

Interviewer То есть, в каком-то смысле, ваше творчество — это контркомментарий к феминизму.

Kozlov Я считаю, что моё творчество — г#вно.

Interviewer Но это очень смело. Эээ, спасибо, что сегодня были с нами.