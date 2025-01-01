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Киноафиша Фильмы Темное преступление Цитаты из фильма Темное преступление

Цитаты из фильма Темное преступление

Kozlov Правда не может существовать отдельно от нас. Она не может существовать независимо от человеческого разума. Правда сильна, и она восторжествует. В этом нет ничего плохого, если бы только это было правдой. Правда — это то, что ты из неё сделаешь. Реальность — это восприятие.
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[последние слова]
Kasia Я делаю это ради дочери. И ради Кристофа. Это единственная... единственная семья, которая у меня есть. И ничто не встанет у неё на пути. Потому что это всё, на что я способен. Прости.
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Kozlov Я не несу ответственности за то, что пишу.
Interviewer Но как автор... сцены с пытками женщин — это символично?
Kozlov Возможно. А может и нет. Думаю, коммунизм женщинам не пошёл на пользу. У нас до сих пор сексуальная культура на уровне пещерных людей.
Interviewer То есть, в каком-то смысле, ваше творчество — это контркомментарий к феминизму.
Kozlov Я считаю, что моё творчество — г#вно.
Interviewer Но это очень смело. Эээ, спасибо, что сегодня были с нами.
Kozlov Спасибо, что потратили моё время в пустую.
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Tadek Мне нужно узнать, что Садовски с тобой сделал.
Kasia Хочешь правду услышать?
Tadek Это всё, что у меня осталось.
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Kozlov [рассказывает свою книгу] Ты убиваешь человека, и в тот же момент уже пересказываешь эту историю себе, чтобы сам акт убийства перестал быть твоим, а стал принадлежать какому-то вымышленному подобию, так же, как люди, которые так прозаично убивали в Аушвице, примирились с тем, что сделали; превратили свои воспоминания в нечто вроде вымысла, до такой степени, что добро и зло потеряли всякий смысл, а единственными ориентирами для них стали то, что они ощущали на вкус, видели и трогали.
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Kozlov Помню. Старое здание. Воняло спермой. Секс-клуб в подвале.
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Kozlov Есть только одна идея, которая имеет значение. Ничего не реально. Мы создаём факт, мы создаём вымысел. Факт, вымысел. Факт, вымысел. Факт, вымысел. Конец.
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Kozlov Да, я трахал пару шлюх вместе с каким-то г##нью из вашей полиции.
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Kozlov Когда ты закончишь, тогда моя очередь.
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Hanna Я больше никогда не буду говорить с Кристовым. Я больше никогда не буду говорить о Кристове.
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Kozlov Интеллектуалы — заср*цы. Потому что для них важнее быть интеллектуалом, чем быть интересными. Это полная хрень. Есть только одна идея, которая имеет значение. Ничего не реально.
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Kozlov Давайте сразу проясним кое-что. Статья 30 Конституции. Неотъемлемое достоинство каждого гражданина — это те свободы и права, которые все государственные органы обязаны уважать и защищать. Давайте проясним это?
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Marta Нам правда это слушать за завтраком? Это раздражает. Выключи это!
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