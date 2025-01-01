KozlovПравда не может существовать отдельно от нас. Она не может существовать независимо от человеческого разума. Правда сильна, и она восторжествует. В этом нет ничего плохого, если бы только это было правдой. Правда — это то, что ты из неё сделаешь. Реальность — это восприятие.
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[последние слова]
KasiaЯ делаю это ради дочери. И ради Кристофа. Это единственная... единственная семья, которая у меня есть. И ничто не встанет у неё на пути. Потому что это всё, на что я способен. Прости.
Kozlov[рассказывает свою книгу]Ты убиваешь человека, и в тот же момент уже пересказываешь эту историю себе, чтобы сам акт убийства перестал быть твоим, а стал принадлежать какому-то вымышленному подобию, так же, как люди, которые так прозаично убивали в Аушвице, примирились с тем, что сделали; превратили свои воспоминания в нечто вроде вымысла, до такой степени, что добро и зло потеряли всякий смысл, а единственными ориентирами для них стали то, что они ощущали на вкус, видели и трогали.
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KozlovПомню. Старое здание. Воняло спермой. Секс-клуб в подвале.
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KozlovЕсть только одна идея, которая имеет значение. Ничего не реально. Мы создаём факт, мы создаём вымысел. Факт, вымысел. Факт, вымысел. Факт, вымысел. Конец.
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KozlovДа, я трахал пару шлюх вместе с каким-то г##нью из вашей полиции.
HannaЯ больше никогда не буду говорить с Кристовым. Я больше никогда не буду говорить о Кристове.
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KozlovИнтеллектуалы — заср*цы. Потому что для них важнее быть интеллектуалом, чем быть интересными. Это полная хрень. Есть только одна идея, которая имеет значение. Ничего не реально.
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KozlovДавайте сразу проясним кое-что. Статья 30 Конституции. Неотъемлемое достоинство каждого гражданина — это те свободы и права, которые все государственные органы обязаны уважать и защищать. Давайте проясним это?
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MartaНам правда это слушать за завтраком? Это раздражает. Выключи это!