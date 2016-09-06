Клятва, 2016

«Клятва» - это новый фильм от режиссёра нашумевшего «Эвереста» Бальтасара Кормакура. В главных ролях, помимо самого постановщика, снялись также Гера Хилмарсдоттир («Анна Каренина», «Пятая власть»), Ингвар Эггерт Сиггюрдссон («Монстр», «К-19»), Гисли Орн Гардарссон («Принц Персии: Пески времени») и другие.

В центре сюжета картины «Клятва» окажется хирург Финнур, жизнь которого неожиданно окрасилась в мрачные тона. Его дочь Анна пристрастилась к наркотикам по вине своего парня Оттара. Не долго думая, врач прибегает к радикальным мерам - сдаёт бойфренда дочки в полицию. Однако его быстро отпускают, несмотря на найденный при обыске мешок кокаина. И тогда Оттар начинает под угрозой причинения вреда Анне требовать от Финнура деньги. Но главный герой не намерен идти на поводу у молодого человека и начинает вести собственную игру.