Клятва, 2016

«Клятва» - это новый фильм от режиссёра нашумевшего «Эвереста» Бальтасара Кормакура. В главных ролях, помимо самого постановщика, снялись также Гера Хилмарсдоттир («Анна Каренина», «Пятая власть»), Ингвар Эггерт Сиггюрдссон («Монстр», «К-19»), Гисли Орн Гардарссон («Принц Персии: Пески времени») и другие.
В центре сюжета картины «Клятва» окажется хирург Финнур, жизнь которого неожиданно окрасилась в мрачные тона. Его дочь Анна пристрастилась к наркотикам по вине своего парня Оттара. Не долго думая, врач прибегает к радикальным мерам - сдаёт бойфренда дочки в полицию. Однако его быстро отпускают, несмотря на найденный при обыске мешок кокаина. И тогда Оттар начинает под угрозой причинения вреда Анне требовать от Финнура деньги. Но главный герой не намерен идти на поводу у молодого человека и начинает вести собственную игру.
- Ингвар Эггерт Сиггюрдссон играл в предыдущем фильме Кормакура «Эверест»
- Ингвар Эггерт Сиггюрдссон и Гисли Орн Гардарссон играли вместе в фильме «Беовульф и Грендель»
- Бальтасар Кормакур выступил в фильме «Клятва» в качестве режиссёра, сценариста, одного из продюсеров, а также сам сыграл в нём
В жизни известного хирурга Финнура наступила черная полоса – он подозревает, что его старшая дочь Анна попала в дурную компанию, что ее новый бойфренд Оттар, на котором клейма негде ставить, приторговывает наркотиками и тянет дочь в пропасть. Необходимо предпринимать срочные меры – сделать всё, чтобы отвадить подонка от дочери. Сказано – сделано: и в доме у Оттара полиция находит мешок с кокаином, сам он арестован. Увы, парня быстро отпускают, а весь свой убыток – с процентами – он перекладывает на Финнура, угрожая пустить Анну по рукам. В полиции врача слушать не хотят, и он приходит к выводу, что придется на время забыть о клятве Гиппократа. Слишком поздно Финнур поймет, что у вступившего на путь насилия обратной дороги не будет…