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Клятва Клятва
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Eidurinn / The Oath

Клятва, 2016

2016 / Исландия
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фильм о том, как не вестись на поводу у вымогателей денег
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Клятва» - это новый фильм от режиссёра нашумевшего «Эвереста» Бальтасара Кормакура. В главных ролях, помимо самого постановщика, снялись также Гера Хилмарсдоттир («Анна Каренина», «Пятая власть»), Ингвар Эггерт Сиггюрдссон («Монстр», «К-19»), Гисли Орн Гардарссон («Принц Персии: Пески времени») и другие.

В центре сюжета картины «Клятва» окажется хирург Финнур, жизнь которого неожиданно окрасилась в мрачные тона. Его дочь Анна пристрастилась к наркотикам по вине своего парня Оттара. Не долго думая, врач прибегает к радикальным мерам - сдаёт бойфренда дочки в полицию. Однако его быстро отпускают, несмотря на найденный при обыске мешок кокаина. И тогда Оттар начинает под угрозой причинения вреда Анне требовать от Финнура деньги. Но главный герой не намерен идти на поводу у молодого человека и начинает вести собственную игру.

- Ингвар Эггерт Сиггюрдссон играл в предыдущем фильме Кормакура «Эверест»

- Ингвар Эггерт Сиггюрдссон и Гисли Орн Гардарссон играли вместе в фильме «Беовульф и Грендель»

- Бальтасар Кормакур выступил в фильме «Клятва» в качестве режиссёра, сценариста, одного из продюсеров, а также сам сыграл в нём

В жизни известного хирурга Финнура наступила черная полоса – он подозревает, что его старшая дочь Анна попала в дурную компанию, что ее новый бойфренд Оттар, на котором клейма негде ставить, приторговывает наркотиками и тянет дочь в пропасть. Необходимо предпринимать срочные меры – сделать всё, чтобы отвадить подонка от дочери. Сказано – сделано: и в доме у Оттара полиция находит мешок с кокаином, сам он арестован. Увы, парня быстро отпускают, а весь свой убыток – с процентами – он перекладывает на Финнура, угрожая пустить Анну по рукам. В полиции врача слушать не хотят, и он приходит к выводу, что придется на время забыть о клятве Гиппократа. Слишком поздно Финнур поймет, что у вступившего на путь насилия обратной дороги не будет…

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 августа 2017
Премьера в мире 6 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Бальтасар Кормакур
Бальтасар Кормакур
В ролях
Бальтасар Кормакур
Бальтасар Кормакур
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Гера Хилмарсдоттир
Гера Хилмарсдоттир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клятва 4 постера
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Клятва смотреть онлайн

Клятва
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Наша рецензия
Фильмы из Исландии — нечастое явление на Российских экранах, но это совершенно не значит, что их нет вовсе или, тем более, что они плохие. Известный исландский режиссёр, обладатель множества международных премий Балтазар Кормакур, снял очень тонкий и атмосферный фильм «Клятва» и сам же сыграл в нём главную роль. Но не ждите от него голливудского лоска и яркости. Это совсем другая история. В жизни главного героя — хирурга Финнура — наступает чёрная полоса: его отец…
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