Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Агата Кулеша
Агата Кулеша
Agata Kulesza
О персоне
Фильмография
Агата Кулеша
Agata Kulesza
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 сентября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Агаты Кулеша
Родилась 27 сентября 1971 года. Щецын, Польша.
Развернуть
Фильмография Агаты Кулеша
Снега больше не будет
комедия, драма
2020, Польша / Германия
6.0
Паркет
драма
2020, Россия / Польша / Великобритания
4.0
Темное преступление
триллер, криминал, драма
2018, США / Польша
4.0
Холодная война
драма
2018, Польша / Франция / Великобритания
8.0
Мои дочери — коровы
драма, комедия
2015, Польша
6.0
Ида
драма
2013, Польша / Дания / Франция / Великобритания
7.0
Зал самоубийц
триллер, драма, мелодрама
2011, Польша
6.0
Крылатые свиньи
2010, Польша
5.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила