Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bone Tomahawk
Poster of Bone Tomahawk
Poster of Bone Tomahawk
Poster of Bone Tomahawk
Poster of Bone Tomahawk
Poster of Bone Tomahawk
Poster of Bone Tomahawk
Poster of Bone Tomahawk
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 7.1
Rate
8 posters
Kinoafisha Films Bone Tomahawk

Bone Tomahawk

Bone Tomahawk 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Four men set out in the Wild West to rescue a group of captives from cannibalistic cave dwellers.
Bone Tomahawk - trailer in russian
Bone Tomahawk  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2015
Online premiere 23 October 2015
World premiere 1 October 2015
Release date
10 December 2015 Russia Люксор 18+
10 December 2015 Belarus
4 November 2016 Denmark
21 January 2016 Germany
19 February 2016 Great Britain
21 July 2016 Greece
7 July 2016 Hungary
19 February 2016 Ireland
10 December 2015 Kazakhstan
18 December 2015 Latvia
4 November 2016 Norway
2 March 2016 Philippines
29 April 2016 Poland
26 January 2017 Portugal
8 July 2016 Romania
10 December 2015 Singapore
26 May 2016 South Korea 18
18 March 2016 Spain
10 December 2015 Ukraine
Budget $1,800,000
Worldwide Gross $382,670
Production Caliber Media Company, Platinum Platypus, Realmbuilders Productions
Also known as
Bone Tomahawk, Frontera caníbal, Kostený tomahawk, A Desaparecida, o Aleijado e os Trogloditas, Bojna sekira, Cmentarzysko ludozercow, Csontok és skalpok, Kaula tomahauks, Kaulo tomahaukas, Kemik Balta, Kosti a skalp, Krvavý tomahavk, Luust tomahook, Rastro de Maldade, Ratna sjekira, Tomahawk: Gunmen vs. Cannibal Tribe, Tomahawkul de os, Τσεκούρι από κόκκαλο, Кістяний томагавк, Костна томахавка, Костяной томагавк, Коштани томахавк, Томахавка, 본 토마호크, トマホーク　ガンマンvs食人族, 戰斧骨
Director
S. Craig Zahler
S. Craig Zahler
Cast
Sean Young
Sean Young
Kurt Russell
Kurt Russell
David Arquette
David Arquette
Patrick Wilson
Patrick Wilson
Matthew Fox
Matthew Fox
Cast and Crew
Similar films for Bone Tomahawk
The Hateful Eight 7.8
The Hateful Eight (2015)
A Million Ways to Die in the West 6.2
A Million Ways to Die in the West (2014)
Django Unchained 8.4
Django Unchained (2012)
River of Blood 5.3
River of Blood (2024)
Dragged Across Concrete 7.1
Dragged Across Concrete (2018)
Mandy 6.3
Mandy (2018)
The Sisters Brothers 6.4
The Sisters Brothers (2018)
Brawl in Cell Block 99 7.3
Brawl in Cell Block 99 (2017)
Hostiles 7.4
Hostiles (2017)
Hell or High Water 7.6
Hell or High Water (2016)
Brimstone 7.2
Brimstone (2016)
Slow West 7.1
Slow West (2015)
Film in Collections
Kidnapping Movies Kidnapping Movies
Films about Ancient and Modern Tribes Films about Ancient and Modern Tribes

Film rating

7.1
Rate 14 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Bone Tomahawk - trailer in russian
Bone Tomahawk Trailer in russian
Bone Tomahawk - trailer
Bone Tomahawk Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Bone Tomahawk
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more