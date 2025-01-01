James Просто радуйся, что у тебя нет того, что было у Саманты.

Riley Почему, а что у неё было?

James Ну, знаешь, особо ничего не рассказывают, но мой приятель из морга сказал, что это какой-то некротический ЗППП — очень гадкая штука.

Riley Гадость?