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Киноафиша Фильмы Инфекция: Фаза 2 Цитаты из фильма Инфекция: Фаза 2

Цитаты из фильма Инфекция: Фаза 2

Riley [пока один из условно освобождённых Райли царапает её кожу] Рики! Рики!
Ricky [Рики заходит в офис и видит, как условно освобождённый царапает её кожу] Да ну нафиг
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Просто радуйся, что у тебя нет того, что было у Саманты.
Riley Почему, а что у неё было?
James Ну, знаешь, особо ничего не рассказывают, но мой приятель из морга сказал, что это какой-то некротический ЗППП — очень гадкая штука.
Riley Гадость?
Riley Да... ты же не еб#л её, да?
James Нет... Что? Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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