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Инфекция: Фаза 2
Цитаты из фильма Инфекция: Фаза 2
Цитаты из фильма Инфекция: Фаза 2
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Цитаты
Riley
[пока один из условно освобождённых Райли царапает её кожу]
Рики! Рики!
Ricky
[Рики заходит в офис и видит, как условно освобождённый царапает её кожу]
Да ну нафиг
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James
Просто радуйся, что у тебя нет того, что было у Саманты.
Riley
Почему, а что у неё было?
James
Ну, знаешь, особо ничего не рассказывают, но мой приятель из морга сказал, что это какой-то некротический ЗППП — очень гадкая штука.
Riley
Гадость?
Riley
Да... ты же не еб#л её, да?
James
Нет... Что? Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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