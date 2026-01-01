Оповещения от Киноафиши
Марианна Палка
Marianna Palka
Марианна Палка
Marianna Palka
Дата рождения
7 сентября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.6
С любовью, Даниэль
(2024)
8.0
Хэппи
(2017)
6.4
Красавчик
(2008)
Фильмография Марианна Палка
8.6
С любовью, Даниэль
Love, Danielle
комедия, драма, фэнтези
2024, США
4.6
Коллекторы: Противостояние
Collection
криминал, драма, триллер
2021, США
8
Хэппи
драма, криминал, фэнтези
2017, США
6.2
Инфекция: Фаза 2
Contracted: Phase II
ужасы, триллер, драма
2015, США
6.4
Красавчик
Good Dick
мелодрама, драма, комедия
2008, США
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
