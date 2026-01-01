Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марианна Палка Marianna Palka
Киноафиша Персоны Марианна Палка

Марианна Палка

Marianna Palka

Дата рождения
7 сентября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

С любовью, Даниэль 8.6
С любовью, Даниэль (2024)
Хэппи 8.0
Хэппи (2017)
Красавчик 6.4
Красавчик (2008)

Фильмография Марианна Палка

Жанр
Год
С любовью, Даниэль 8.6
С любовью, Даниэль Love, Danielle
комедия, драма, фэнтези 2024, США
Коллекторы: Противостояние 4.6
Коллекторы: Противостояние Collection
криминал, драма, триллер 2021, США
Хэппи 8
Хэппи
драма, криминал, фэнтези 2017, США
Инфекция: Фаза 2 6.2
Инфекция: Фаза 2 Contracted: Phase II
ужасы, триллер, драма 2015, США
Смотреть трейлер
Красавчик 6.4
Красавчик Good Dick
мелодрама, драма, комедия 2008, США
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше