«Моя супер-бывшая»: Рецензия Киноафиши

«Моя супербывшая» – ярчайшее свидетельство разложения жанра комикса в кинематографе, причем разложения не столько в смысле деградации (хотя фильм, безусловно, во всех отношениях неудачен), сколько в смысле деконструкции: все основные структурные элементы, несущие конструкты кинокомикса раскатаны здесь по бревнышку и заново собраны в иронико-феерическом порядке. Это даже не пародия, а блаженный постмодернистский хаос, скроенный, правда, по опробованным десятилетиями голливудским лекалам.

Попробуем окунуться в мир My Super Ex-Girlfriend с холодным сердцем и на трезвую голову. Начнем с того, что исходная классическая пара – «герой-спаситель – прекрасная дева» – здесь перевернута: супергероиня G-Girl (Ума Турман) спасает незадачливого рохлю (Люк Уилсон) от разных житейских трудностей. Впрочем, спасает она его как-то странно, вместо одной так называемой объективной проблемы создавая целый вихрь проблем стопроцентно субъективных. Дело в том, что наша супергероиня – законченная невротичка и клиническая стерва (последнее, правда, не по злобе, а из-за полного психического раздрая), скрывающая под маской нескладной галерейщицы фантасмагорическое либидо и темперамент не чуждой садистских вольностей госпожи. Поэтому, когда главный герой пытается прервать легкую сексуальную интрижку, сопровождаемую крушением стен и кроватей и соитиями в нижних слоях стратосферы, в него летят живые акулы и волшебные лучи, выжигающие на лбу краткую, но емкую характеристику: «Dick» (то есть «Член»). За супердевушкой тем временем охотится суперзлодей Бедлам в отличном исполнении Эдди Иззарда; впрочем, его цель – заманить G-Girl в ловушку и лишить ее сверхспособностей, дабы вернуть их юношескую любовь, не омрачаемую выходками раздутого эго, привыкшего спасать мир. Флэшбэк, повествующий о молодых годах и размолвке двух забитых, высмеиваемых тупыми школярами сердец, исполнен в таких красках, что не остается никаких сомнений: по-настоящему добрая душа и действительная жертва – именно главный злодей, в то время как G-Girl – первопричина всех случающихся в фильме несчастий. Еще под ногами у персонажей путается сослуживица и предмет любви главного героя, но играющая ее Анна Фэрис лишь кокетливо повиливает задом: никаких других талантов девушка в пользование зрителей предоставить не в состоянии.

Вообще, задницы и половые органы занимают в новой комедии Ивана Рейтмана (или, если угодно на американский манер, Айвена Райтмана) слишком значительное место, что явно не идет на пользу героям, как, впрочем, и зрителю. Шутки, связанные с нижним бельем, разглядыванием женских попок и растяжением пениса во время секса с супергероинями (к финалу их число удваивается), – это, очевидно, вертикальный предел сценариста Дона Пэйна, потому что ничего более умного и изящного он не смог извлечь из своей творческой натуры. Разумеется, бушующий на экране бедлам несопоставим с такими образчиками иронического комикса, как, например, «Константин» или «Бэтмен навсегда»: это скорее потуга отутюжить перевернутую героическую мелодраму юмором в духе «Очень страшного кино». Результат налицо.

Vlad Dracula