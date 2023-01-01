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Скоро в прокате "Остров иллюзий"
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Дом у озера
Дом у озера, 2006: актеры и роли
The Lake House
Дом у озера
2006 / США
7.9
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Дом у озера, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Агрести
Alejandro Agresti
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Майк Бакарелла
Mike Bacarella
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Дилан Уолш
Dylan Walsh
Виллеке ван Аммельрой
Синтия Кей МакУилльямс
Скотт Элиас
Scott Elias
Линн Коллинз
Lynn Collins
Шоре Агдашлу
Shohreh Aghdashloo
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