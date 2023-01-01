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Дом у озера Дом у озера
Киноафиша Фильмы Дом у озера Дом у озера, 2006: актеры и роли
The Lake House Дом у озера 2006 / США
7.9 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Дом у озера, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Агрести Alejandro Agresti
В ролях
Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Сандра Буллок Сандра Буллок Sandra Bullock Майк Бакарелла Mike Bacarella Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Дилан Уолш Дилан Уолш Dylan Walsh Виллеке ван Аммельрой Синтия Кей МакУилльямс Скотт Элиас Scott Elias Линн Коллинз Линн Коллинз Lynn Collins Шоре Агдашлу Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo
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