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Дом у озера Дом у озера
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The Lake House Дом у озера 2006 / США
7.9 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Дом у озера»

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Наша рецензия

В сущности, сделанный на основе оригинального южнокорейского киносюжета «Дом у озера» – это американская вариация на тему американского же «Любовного письма», поставленного в 1998 году Дэном Кёртисом по мотивам рассказа Джека Финни. Формально разница заключается в том, что герои «Любовного письма» общались посредством почты, будучи разделены целой эпохой, а ввязавшихся в парадоксальный почтовый роман персонажей «Дома у озера» разделяют всего два года (один живет в 2004-м, другая – в 2006-м).…

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Tulips 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Panther от 16/07/2006 - 21:44:07


Etoje tak milo kogda dva odinohestva naxodyat dryg dryga,da je esli oni psixi✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ugrdey 2 апреля 2015, 12:51
Хочу прочитать ту книгу, которую героиня Сандры забыла на вокзале. Как она называется, к сожалению, забыл. Может кто напомнит?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ugrdey от 14/08/2006 - 09:10:29




Доводы рассудка
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ugrdey 2 апреля 2015, 12:51
Большое спасибо. Премного благодарен ))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
FOX 2 апреля 2015, 12:51
это очень красивое кино с неожиданным поворотом сюжета
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
Честно сказать, несмотря на предсказуемость финала, в том, что действительно в нем произошло, я разобралась только на следующий день после просмотра. Потому что на первый взгляд концы с концами не сходятся, очень много вопросов возникает, имхо. А то, что в конце концов я все поняла... 😂 Определенно, хороший фильм, что бы там не говорили недоброжелатели ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Clip 2 апреля 2015, 12:51
Афтар рецензии на фильм, убей себя! ;-)



Фильм великолепный... и к фантастике он никакого отношения не имеет, он совсем о другом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
318 2 апреля 2015, 12:51
Люди добрые! Ну объясните мне, в каком году они встретились то? ✊ В 2008 ??? У меня весь фильм и весь оставшийся день ушел на то, чтобы состыковать все эти прыжки во времени. И все-равно плохо получилось. ✊



Если бы у меня руки дотянулись, то я тянулась бы до ушей создателей фильма. Так напрячь мозги зрителей всякой ерундистикой. ✊ ✊ ✊ Удовлетворения фильм не принес ни мозгам, ни восприятию. Отдельно сильно огорчило то, что сталось с милашкой Кеану...... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (318, 16/08/2006 - 18:19:08):Ну объясните мне, в каком году они встретились то? В 2008 ???



как я поняла, 14 февраля 2007 года, после того как 14 фев. 2006 года он снова поменял реальность (точь-в-точь как с деревом)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
318 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Olya_spb, 17/08/2006 - 18:18:38):Они встретились 14 февраля 2008 года. Т.к. в этот же день 2006 года Ривза должна была сбить машина, но Баллок же передала письмо с просьбой подождать 2 года и встретиться с ней около дома у озера, как он и сделал.



Вот как это по замыслу создателей фильма возможно? Откуда герой появиться может в реальности, даже если его и предупредили в прошлом? ✊ Из могилы встать, что ли?

Совершенно бредовый фильм. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Olya_spb, 17/08/2006 - 18:18:38):Они встретились 14 февраля 2008 года. Т.к. в этот же день 2006 года Ривза должна была сбить машина, но Баллок же передала письмо с просьбой подождать 2 года и встретиться с ней около дома у озера, как он и сделал.



Цитата (Olya_spb, 17/08/2006 - 20:19:26):Из могилы он не вставал, просто 14.02.06 герой не перешел дорогу, следоват. не попал под машину, след. остался жив, два года где-то болтался, а в назначенный день пришел на встречу с любимой (т.е. при встрече нам показывают время, в котором живет Ривз).



Почему вы считаете, что он 14/02/2006 читал ее экспресс-письмо и этот день стал отправной точкой? Его решение было принято самостоятельно: с одной стороны он _знал_ что в тот день они не встретились, с другой, он очень _хотел_ ее увидеть. Алекс, поняв для себя, что не будет искать с Кейт встречи вопреки, "отменил" собственную гибель, и встретился с ней в итоге в том времени-реальности, о котором нам известно очень мало. Только то, что Алекс и Кейт до 14 февраля еще-неясно-какого года никак не пересекались, Кейт начала снова встречаться с Морганом, Кейт и Морган случайно обратились в контору брата Алекса. А там рисунок на стене, и последующий за ним вопрос об Алексе, и... Дальше могло быть все, что угодно, но Алекс _узнал_ о том, что Кейт будет на озере 14/06/200?г и финальная встреча состоялась. Письмо не было решающим фактором, я вообще не уверена, что он его получил, ведь в той вселенной, в которой они встретились, смерти Алекса не было, и письмо было писать незачем. Во время их переписки он сознательно поменял будущее только однажды - когда сажал дерево. Все логично.



Цитата (Olya_spb, 17/08/2006 - 20:19:26):Но по идее, Баллок должна быть уже в 2010 году. И тут вопрос: что с ней было эти 2 года (2008-2010) и что станет теперь в ЕЕ настоящем, если прошлое так кардинально поменялось? Ну а это мы должны додумать сами, наверное.

Хотя может я что-то и неправильно поняла, но вроде бы так.



По какой такой идее? У тех Алекса и Кейт, что переписывались, время шло параллельно, с разницей в два года, она писала последнее письмо в надежде, что Алекс его прочитает, и в ее _настоящем_ останется жив. С чего бы ей оказаться в 2010 году?..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
318 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Nebanalno, 18/08/2006 - 11:48:48):Ривз действительно разочаровал. Почему-то думалось, что увижу нечто вроде стильного избранного из Матрицы или гламурного яппи из Сладкого ноября... А тут покзали какого-то опухшего лузера, который к сорока годам нормально одеваться не научился.... А фильмов нормальных нынче мало, согласна...Я люблю себе двойные киносеансы устраивать, а тут и один фильм для прсмотра с турдом находишь...

Полностью согласна. Ривз не то что разочаровал, а просто ОЧЕНЬ разочаровал. ✊ Я его просто даже не сразу узнала, а потом еще долго не могла поверить, что это он и есть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
318 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (JP, 18/08/2006 - 13:03:00):Почему вы считаете, что он 14/02/2006 читал ее экспресс-письмо и этот день стал отправной точкой? Его решение было принято самостоятельно: с одной стороны он _знал_ что в тот день они не встретились, с другой, он очень _хотел_ ее увидеть. Алекс, поняв для себя, что не будет искать с Кейт встречи вопреки, "отменил" собственную гибель, и встретился с ней в итоге в том времени-реальности, о котором нам известно очень мало. Только то, что Алекс и Кейт до 14 февраля еще-неясно-какого года никак не пересекались, Кейт начала снова встречаться с Морганом, Кейт и Морган случайно обратились в контору брата Алекса. А там рисунок на стене, и последующий за ним вопрос об Алексе, и... Дальше могло быть все, что угодно, но Алекс _узнал_ о том, что Кейт будет на озере 14/06/200?г и финальная встреча состоялась. Письмо не было решающим фактором, я вообще не уверена, что он его получил, ведь в той вселенной, в которой они встретились, смерти Алекса не было, и письмо было писать незачем. Во время их переписки он сознательно поменял будущее только однажды - когда сажал дерево. Все логично.

Здравая мысль. В этом фильме действительно несколько линий реальности, две - минимум. Иначе логически не состыковать.

Хотя создатели фильма скорее всего столь сложного смысла не закладывали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
318 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 19/08/2006 - 00:24:28):Дык если б он погиб то с кем тогда весь фильм общалась Баллок, сечёшь

Дык на тот свет параллель проложить можно было бы, какие проблемы.✊ Получилось бы не намного бредовее.



Цитата (peacefrog, 19/08/2006 - 17:51:59):...Мне понравилось, что герой фильма реальный человек - обрюзгший, стареющий неопрятный лузер. (Кто там говорит, что Ривз красив в фильме?;) Бирюк, замшелый 40-летний бирюк. Брр! Не хочу такого... )))

Тем интереснее наблюдать за ним.

Во!!! В точку. Скажу больше - оба они лузеры. История двух лузеров, которые никак не могут устроить свою жизнь с нормальными людьми, находящимися рядом. И все это подается как некая необычная история любви.

У Баллок такой классный мужик по фильму был, чего дуру не устраивало - не понятно. Наверное, смутно осознавала, что он для нее слишком хорош.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
318 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (VS, 21/08/2006 - 10:35:50):Не согласен( Именно лузерам проще всего найти себе пару. На низшем уровне (материальном, интеллектуальном, моральном) всё гораздо проще. 200 грамм - и они друзья.



А вот людям, стремящемся к чему-то более высокому, к лучшему, всегда гораздо трудней.

Лузер - понятие, которым характеризуют в первую очередь социальное положение человека, умение влиться в социум. С этой точки зрения герои - лузеры. Оба на редкость ни рыба-ни мясо. В финальной сцене этой романтической картины у меня возникла только одна мысль: пропадут ведь, бедняжки. ✊

Цитата (Comon, 21/08/2006 - 13:24:07):Вот если бы на тот свет сюжетную линию проложили или на крайняк Баллок тока в своём воображении с Ривзом общалась а не в реале получилось бы гораздо не бредовее

Не, ну это уже полная клиника, даже в рамках условного жанра картины.

Цитата (MM69, 21/08/2006 - 13:57:29):Экие вы все смешные - романтическая мелодрама, так же как и романтическая комедия - жанр изначально условный и нереалистичный, здесь важно, чтобы были правдивые характеры искренняя игра актеров - в этом и заключается вся правда фильма, а вычислять 2х2=4 все и так умеют. Здесь придираться - то же самое, что говорить, что коты сапоги не носят и ковры не летают.

Ну что же делать, если авторам не удалось заставить зрителей забыть условный жанр картины. Если бы фильм был убедителен в своей романтичной условности, никаких придирок и вопросов бы не возникло. А так, действительно, какой-то низкопробный пересказ сюжетов восточной поэзии.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Olya_spb, 18/08/2006 - 17:54:35):"Ты захочешь подойти ко мне, но подожди, подожди еще 2 года..." эти слова говорятся, когда Ривз собирался перейти дорогу, но он этого не сделал именно потому, что она его попросила в письме



какой нормальный человек (а он вполне нормален), зная, что его задавит автобус на такой-то улице, будет у самого края этой

самой улицы мучительно размышлять: умирать или еще пожить?



Цитата (318, 21/08/2006 - 09:42:46):В точку. Скажу больше - оба они лузеры. История двух лузеров, которые никак не могут устроить свою жизнь с нормальными людьми, находящимися рядом. И все это подается как некая необычная история любви.

У Баллок такой классный мужик по фильму был, чего дуру не устраивало - не понятно. Наверное, смутно осознавала, что он для нее слишком хорош.



а по мне так история заурядная изначально - что-то где-то такое уже снимали, и даже не в никем-не-виденном корейском первоисточнике дело. это ничуть не умаляет ее достоинств



ну, если главные герои лузеры, то кто тогда их половины? этот "классный мужик" - из тех, от кого девушки бегут с первого свидания, слишком уж он скучный и дотошный



кстати, кино-говно.ком фильм хвалит ✊ я почему-то думала, что они его загнобят
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
318 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (JP, 22/08/2006 - 15:01:00):ну, если главные герои лузеры, то кто тогда их половины? этот "классный мужик" - из тех, от кого девушки бегут с первого свидания, слишком уж он скучный и дотошный

Тык о том и речь, что лучшая пара лузеру - это другой лузер.

Насчет мужика не согласна, но это дело вкуса.



Цитата (peacefrog, 23/08/2006 - 03:36:20):Кому нужны на экране эти неудачники и бомжи? Достали уже...

Даёшь настоящих героев и суперменов!!

Точно. Достал уже недомерок Круз в этом амплуа надрывающийся. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Немец, 23/08/2006 - 21:27:52):Оставим темпоральные парадоксы, связанные с нелепостью финала. Не понятно вот что. Как книга оказалась под половицей? То есть понятно, что Ривс мог засунуть ее в еще строившийся дом, зная где будет жить героиня, но в фильме-то этого нет. Или что-то проглядел??



так если финал нелеп и нелогичен, почему бы и книжке там не оказаться? по мне так, если возможен финал, то возможна и книга, причем именно таким образом - Ривз подложил ее в строящийся дом, просто нам не показали. странно то, что она _вообще_ ее нашла - наверное, это из той же оперы, что и мистическая собака, героев соединившая
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Владимир Ханчин 10 февраля 2023, 21:57
в ответ на сообщение Ugrdey от 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
"Доводы рассудка" Джейн Остин
10 февраля 2023, 21:57 Ответить
Владимир Ханчин 10 февраля 2023, 22:26
Оценка
Это фильм о любви, не смотря на нестыковки физики и метафизики - глубко трогает.
Почему?
Любовь и Стремление ее найти - базис нашей эволюции ..."Возлюби бкижнего.."
Игра и режиссура отменные, старый добрый класс.
Нестыковки не стоит искать -главное ретультат - герои находят любовь и друг друга преодолевая препятствия во времени и пространстве - а проводник - их чувство близости и родства душ.
Автор сценария дает четкие намеки и через посылы на свои "ориентиры" - книга "Доводы рассудка" Джейн Остин, которую забывает Кейт на платформе и находит Алекс: там герои встречаются и любят друг друга, но время "еще несозревшее, неверное" - и эта книга об ожидании "нужного времени", преодолении времени, в любви - расхожий жизненный сюжет, как и в "Одисее" Гомера.
Это второй намек - с деревом в доме, который построил отец Алекса, который олицетворял его "мир и любовь" к матери Алекса, но когда со временем она ушла из этого мира и дома он оказался ПУСТ и распался.
Алекс восстанавливает дом, надеясь на свой мир, который построен на любви к Кейт, к которой он стремится всеми силами души и тела ...и нестыковки физики и метафизики мне, как зрителю с определенным настроем и ценностями - пофиг!
Алекск, как и Кейт НЕ примут никогда отношений БЕЗ любви - это и их семейные истории говорят.
Одиссей стремится более 20 лет странствий на Итаку в свой дом с деревом - к Пенелопе и Любви, ибо дом сам по себе НЕДОСТАТОЧЕН для "мира", если бы Пенелопа погибла или оставила Одиссея - мир бы рухнул, и Экстраординарная Воля и Упорство сошли бы на нет.
Вывод автора и мой: наш мир, наш дом наполнен, если там есть Любовь.
Стремиться и Добиться которой стоит любой ценой. Автор сценария и его герои Так и думают.
10 февраля 2023, 22:26 Ответить
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