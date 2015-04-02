Наша рецензия

В сущности, сделанный на основе оригинального южнокорейского киносюжета «Дом у озера» – это американская вариация на тему американского же «Любовного письма», поставленного в 1998 году Дэном Кёртисом по мотивам рассказа Джека Финни. Формально разница заключается в том, что герои «Любовного письма» общались посредством почты, будучи разделены целой эпохой, а ввязавшихся в парадоксальный почтовый роман персонажей «Дома у озера» разделяют всего два года (один живет в 2004-м, другая – в 2006-м).…