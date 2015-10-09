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Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир
Киноафиша Фильмы Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир Отзывы о фильме «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир»
Shingeki no kyojin: Attack on Titan Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир 2015 / Япония
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир»

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852 9 октября 2015, 16:47
навоз еще тот
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Ггг 9 октября 2015, 16:48
Козырный трешак походу. )))



Не отдавайте японцам Курилы, им курева хватает.
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Андрей 9 октября 2015, 16:48
Нипонятно, стена пала все плохо, а паренек Эрен всех титанов завалил. Спрашивается зачем на стену тратились?
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Вася 9 октября 2015, 16:48
О а нас на работе тоже титан есть. Мы с него чай пьем.
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Титан 9 октября 2015, 16:49
Фильм для ценителей" дерьма" просто режиссер курнул не на шутку сняв это
9 октября 2015, 16:49 Ответить
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