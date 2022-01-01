Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир
Киноафиша Фильмы Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир, 2015: актеры и роли
Shingeki no kyojin: Attack on Titan Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир 2015 / Япония
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Синдзи Хигути
В ролях
Харума Миура Haruma Miura Кико Мидзухара Kiko Mizuhara Каната Хонго Каната Хонго Kanata Hongo Сатоми Исихара Satomi Ishihara Нанами Сакураба Такахиро Миура Takahiro Miura Хироки Хасегава Hiroki Hasegawa Аямэ Мисаки Ayame Misaki Пьер Таки Pierre Taki Дзюн Кунимура Дзюн Кунимура Jun Kunimura
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Приложение киноафиши