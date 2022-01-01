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Каната Хонго
Каната Хонго
Kanata Hongo
О персоне
Фильмография
Каната Хонго
Kanata Hongo
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Дата рождения
15 ноября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Канаты Хонго
Родился 15 ноября 1990 года. Сендай, Япония.
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Фильмография Канаты Хонго
Царство
драма, боевик, военный, исторический
2019, Япония
6.0
Бистро
боевик, драма, криминал
2019, Япония
5.0
Стальной алхимик
боевик, фэнтези
2017, Япония
5.0
Вторжение титанов
фантастика, драма, приключения
2015, Япония
7.0
Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир
боевик, фэнтези, приключения
2015, Япония
6.0
Атака титанов. Фильм второй: Конец света
фантастика, боевик
2015, Япония
6.0
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