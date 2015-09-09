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Развод по собственному желанию - трейлер
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Развод по собственному желанию. Трейлер

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Дата публикации: 9 сентября 2015
Развод по собственному желанию – Тренер, велогонщик в прошлом, Сергей и основательница сети книжных магазинов Елена уже двадцать лет вместе. Из неожиданно разгоревшейся супружеской ссоры возникает серьезный скандал, грозящий перерасти в развод. Сиюминутное решение Сергея — начать все заново. Он уходит из дома и не подозревает, что жизнь может кардинально поменяться всего за несколько часов. Круговерть невероятных приключений, в которые втягивает лучший друг, и безумных ситуаций с близкими проверят на прочность крепость семейных уз Сергея и Елены.
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