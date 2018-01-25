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Наталья Суркова
Наталья Суркова
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Наталья Суркова
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Дата рождения
14 марта 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Натальи Сурковой
Родилась 14 марта 1967 года. Нижний Новгород, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Сурковой
Конец фильма
комедия
2020, Россия
5.0
Два билета домой
драма
2018, Россия
6.0
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
Развод по собственному желанию
мелодрама, комедия
2015, Россия
4.0
Достали!
мелодрама
2015, Россия
0.0
Солнечный удар
драма
2014, Россия
6.0
Дурак
драма
2014, Россия
7.0
Одна война
драма
2009, Россия
7.0
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