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Я свободен
Я свободен
Ya svoboden
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
комедия
О фильме
Фильм о дружбе замкнутого подростка и мальчика, прикованного к инвалидному креслу.
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Страна
Россия
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
2 апреля 2021
Премьера в мире
7 августа 2019
Другие названия
Ya svoboden, I Am Free, I'm Free, Я свободен
Режиссер
Илья Северов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Я свободен
5.0
Развод по собственному желанию
(2015)
Рейтинг фильма
4.4
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
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