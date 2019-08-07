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Киноафиша Фильмы Я свободен

Я свободен

Ya svoboden 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о дружбе замкнутого подростка и мальчика, прикованного к инвалидному креслу.

 

Страна Россия
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 2 апреля 2021
Премьера в мире 7 августа 2019
Другие названия
Ya svoboden, I Am Free, I'm Free, Я свободен
Режиссер
Илья Северов
Все актеры и съемочная группа
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Развод по собственному желанию 5.0
Развод по собственному желанию (2015)

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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