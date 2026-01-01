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Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко Natalya Tkachenko
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Наталья Ткаченко

Natalya Tkachenko

Дата рождения
7 июля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Наталья Ткаченко

Родилась 7 июля 1972 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Популярные фильмы

Крик совы 7.0
Крик совы (2013)
Тайны следствия 6.9
Тайны следствия (2000)
Стражник 6.8
Стражник (2023)

Фильмография Наталья Ткаченко

Адрес нашего дома
Адрес нашего дома
мелодрама, драма 2026, Россия
Недостойные наследницы
Недостойные наследницы
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Загадка на двоих. Пропавший пациент
Загадка на двоих. Пропавший пациент
детектив 2024, Россия
Жена моего сына
Жена моего сына
мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
Загадка на двоих. Развод
Загадка на двоих. Развод
детектив, мелодрама 2024, Россия
Скоро будет счастье
Скоро будет счастье
мелодрама 2023, Россия
Дорога к счастью 6
Дорога к счастью
мелодрама 2023, Россия
Стражник 6.8
Стражник
детектив, драма 2023, Россия
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Другие проекты Наталья Ткаченко
Пусть говорят, или Счастливый день
16+

Пусть говорят, или Счастливый день

Информация
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