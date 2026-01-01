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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Наталья Ткаченко
Natalya Tkachenko
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Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Natalya Tkachenko
Дата рождения
7 июля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Наталья Ткаченко
Родилась 7 июля 1972 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
7.0
Крик совы
(2013)
6.9
Тайны следствия
(2000)
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(2023)
Фильмография Наталья Ткаченко
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мелодрама, драма
2026, Россия
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2025, Россия
Загадка на двоих. Пропавший пациент
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2024, Россия
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2024, Россия
Загадка на двоих. Развод
детектив, мелодрама
2024, Россия
Скоро будет счастье
мелодрама
2023, Россия
6
Дорога к счастью
мелодрама
2023, Россия
6.8
Стражник
детектив, драма
2023, Россия
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