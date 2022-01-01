Поцелуев мост, 2016

Звезда сериалов «Агентство НЛС» и «Акватория» Наталья Бурмистрова и актер Дмитрий Муляр («Ласточкино гнездо», «Синдром дракона», «Наш космос») в романтической мелодраме «Поцелуев мост» режиссера Андрея Красавина («Год золотой рыбки», «Я не я», «Мой чужой ребенок»). У Вали только одна радость в жизни – ее сынок Ванечка. Его папа сбежал сразу после того, как узнал, что Валя беременна. Но Валя не хочет, чтобы Ванечка сын, как подло поступил его отец, и поэтому говорит сыну, что он – ребенок капитана дальнего плавания, и дарит ему подарки от имени папы. И Виктора беда похожая: его ни с того ни с сего бросила любимая девушка, и после этого вся его жизнь перевернулась. Из-за алкоголизма он потерял свою должность капитана корабля. Кажется, судьба готовит героев к встрече, и она происходит. Виктора, одетого в капитанскую форму, случайно видит Ванечка. И принимает его за своего папу, который наконец-то приехал повидаться…