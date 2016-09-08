«Дочь Бога»: Рецензия Киноафиши

Трудно быть ангелом

Когда убивают копа, для всех бандитов Гарлема наступают черные времена. Полиция начинает шерстить всех без разбора: им плевать, виновен ты в чем-нибудь или нет, толкаешь наркоту или давно соскочил – желая поквитаться за смерть напарника, доблестные стражи порядка метут всех подряд. И единственный выход для местной шантрапы в такой ситуации – залечь на дно. Но вот ведь странность: в этот раз «сценарий» вдруг изменился. Да, матерого полицая нашли в подземном переходе с ножом в спине, братва в ужасе замерла – однако никаких «санкций» почему-то не последовало.

Киану Ривз в фильме "Дочь Бога"

Более того: убийцу даже не пытались искать. Конечно, лучший друг убитого, полицейский Скотти Гэлбэн вроде бы начал расследование, но его начальство вежливо намекнуло, что энтузиазм проявлять не следует. Скотти (Киану Ривз) не сдался, однако рвение попридержал и поиски стал вести весьма формально. Логика подсказывала, что нужно бы допросить девушку, личико которой случайно попало в кадр (рядом с убитым нашли его фотоаппарат и в нем – ее снимки), однако по какой-то причине делать этого м-р Гэлбэн не стал. А девушка (ее звали Изабель – Ана де Армас) между тем всем говорила, что видела в метро настоящего Бога. Да и сама она была похожа на ангела – такая же наивная, чистая, светлая…

Ана де Армас в фильме "Дочь Бога"

Есть режиссеры, которым патологически не везет. Ги Малик Линтон из их числа. Первый его фильм не смог пережить съемочного процесса – проект пришлось закрыть. Второй был так изуродован студией, что Линтон снял свое имя с титров. Третьим фильмом оказалась «Дочь Бога» (в оригинале «Exposed»). Ей тоже не сильно повезло. Изначально режиссер (он же автор сценарии) планировал снять драму о буднях бедняцкого Гарлема, и детективная составляющая была в той истории не слишком велика. Как бы то ни было, Ги Малик Линтон позвал в проект своего друга по фамилии Ривз, нашел финансирование под его имя и фильм снял. Правда, ту картину почти никто не увидел.

Киану Ривз в фильме "Дочь Бога"

Не увидите её и вы: то, что выходит на экраны, сильно отличается от режиссерской версии г-на Линтона. Студия посчитала проект провальным и перемонтировала «Exposed» по своему усмотрению. Она честно попыталась сделать из фильма детектив и именно в таком виде представила его на рынке. При этом значительная доля материала была отправлена в корзину: часть сюжетных линий просто исчезла, от других остались только намеки. (Не совсем ясные, если уж говорить напрямик).

Ана де Армас в фильме "Дочь Бога"

В результате до нас с вами дошел крайне рыхлый и маловыразительный опус. Скотти Гэлбэн вроде бы пытается искать убийцу напарника, но по факту, не делает совершенно ничего. Его линия – это разговоры с начальством и переживания по поводу собственной никчемности. Линия девушки, видящей ангелов, еще менее выразительна и ничего общего с детективным жанром не имеет. Так что если судить фильм по законам детектива, то ничего хорошего о «Дочери Бога» сказать нельзя. Картина тонет в бесконечных разговорах, в ненужных деталях, лишних и совершенно блеклых персонажах. При этом действие беспомощно топчется на месте – за полтора часа в фильме ничего существенного так и не происходит. (Кроме, разумеется, отправной точки сюжета – убийства копа.)

Ана де Армас в фильме "Дочь Бога"

И единственный лучик света в этом занудном и статичном действе – Ана де Армас, девушка—святая, девушка-ангел. Безупречно киногеничная, она умудряется оставаться естественной даже в самых идиотских ситуациях, предписанных ей сценарием. Это ли не чудо?! Особенно на фоне усталого Киану Ривза, который явно чувствует себя неловко – в нем все сложнее узнать того актера, из-за которого мир сходил с ума во времена «Матрицы». Впрочем, здесь вина не самого Киану – это проблема фильма в целом: он (фильм) становится интересным и начинает цеплять только в последние пятнадцать минут, когда обнаруживается двойное дно и вся ситуация буквально переворачивается с ног на голову. К сожалению, этих пятнадцати минут приходится ждать очень и очень долго.

Киану Ривз в фильме "Дочь Бога"

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 8 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Дочь Бога»