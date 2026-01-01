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Луис Прието
Luis Prieto
Киноафиша
Персоны
Луис Прието
Луис Прието
Luis Prieto
Дата рождения
20 июля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Луис Прието
Родился 10 июля 1970 года. Испания.
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Популярные фильмы
7.9
Реанимация
(2015)
7.8
Стартап
(2016)
6.8
Нация Z
(2014)
Фильмография Луис Прието
5.3
Подземная бездна
Estación Rocafort
ужасы, детектив
2024, Испания
Смотреть трейлер
6.2
Академия вампиров
драма, мелодрама, фэнтези
2022, США
4.8
Флирт с дьяволом
Shattered
триллер
2022, США
Смотреть трейлер
6.5
Белые линии
драма
2020, США
6.3
Клятва
драма, боевик, криминал
2018, США
6.7
Большой куш
драма, комедия, криминал
2017, Великобритания/США
6.3
Похищение
Kidnap
триллер
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.8
Стартап
драма, криминал, триллер
2016, США
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