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Луис Прието
Луис Прието Luis Prieto
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Луис Прието

Luis Prieto

Дата рождения
20 июля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист

Биография Луис Прието

Родился 10 июля 1970 года. Испания.

Популярные фильмы

Реанимация 7.9
Реанимация (2015)
Стартап 7.8
Стартап (2016)
Нация Z 6.8
Нация Z (2014)

Фильмография Луис Прието

Подземная бездна 5.3
Подземная бездна Estación Rocafort
ужасы, детектив 2024, Испания
Смотреть трейлер
Академия вампиров 6.2
Академия вампиров
драма, мелодрама, фэнтези 2022, США
Флирт с дьяволом 4.8
Флирт с дьяволом Shattered
триллер 2022, США
Смотреть трейлер
Белые линии 6.5
Белые линии
драма 2020, США
Клятва 6.3
Клятва
драма, боевик, криминал 2018, США
Большой куш 6.7
Большой куш
драма, комедия, криминал 2017, Великобритания/США
Похищение 6.3
Похищение Kidnap
триллер 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Стартап 7.8
Стартап
драма, криминал, триллер 2016, США
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