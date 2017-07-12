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Kidnap Похищение 2017 / США
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Похищение»

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Наша рецензия

Для матери-одиночки Карлы Дайсон (лауреат премии Оскар Холли Берри) нет на свете большей радости, чем её маленький сынишка Фрэнки (Сейдж Корреа). Пускай её работа официанткой не сулит золотых гор и благодарного отношения окружающих, зато вечерний поход в парк развлечений вместе с кровной любовью всей жизни стоит всех зол на свете. За исключением одного: если речь не заходит о похищении Фрэнки парочкой маргинальных и малоприятных «реднеков», — читай как «деревенское…

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Мария Мироненко 12 июля 2017, 11:21
Очень жду этот фильм, люблю подобные картины и актрису Холли Берри! :)
12 июля 2017, 11:21 Ответить
irinka_home 4 августа 2017, 20:29
Оценка
Смело можно идти, весь фильм в напряжении, много интересных сюжетных ходов.
Немного подкачала развязка и муж сказал, что для него немного затянуто. Но для меня это твёрдая четвёрка с плюсом из пяти.
4 августа 2017, 20:29 Ответить
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