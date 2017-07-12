Наша рецензия

Для матери-одиночки Карлы Дайсон (лауреат премии Оскар Холли Берри) нет на свете большей радости, чем её маленький сынишка Фрэнки (Сейдж Корреа). Пускай её работа официанткой не сулит золотых гор и благодарного отношения окружающих, зато вечерний поход в парк развлечений вместе с кровной любовью всей жизни стоит всех зол на свете. За исключением одного: если речь не заходит о похищении Фрэнки парочкой маргинальных и малоприятных «реднеков», — читай как «деревенское…