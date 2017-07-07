«Похищение»: Рецензия Киноафиши

Нет ничего страшнее отчаянной Женщины

Для матери-одиночки Карлы Дайсон (лауреат премии Оскар Холли Берри) нет на свете большей радости, чем её маленький сынишка Фрэнки (Сейдж Корреа). Пускай её работа официанткой не сулит золотых гор и благодарного отношения окружающих, зато вечерний поход в парк развлечений вместе с кровной любовью всей жизни стоит всех зол на свете. За исключением одного: если речь не заходит о похищении Фрэнки парочкой маргинальных и малоприятных «реднеков», — читай как «деревенское быдло», — на Форде Мустанг, которые не желают отвечать ни перед законом, ни перед Богом. Но они не подозревают, что даже Дева Мария, лишённая своего дитя, готова стать самим Дьяволом.

Кадр из фильма «Похищение»

Для Луиса Прието («Нация Z», «Стартап», «Дилеры»), американского режиссёра и сценариста испанского происхождения, судьба его нового экшен-триллера «Похищение», под стать названию, оказалась более чем ироничной. Из-за финансовых трудностей продюсерская компания «Relativity Media», изначально занимавшаяся лентой, неоднократно откладывала дату релиза, а потом и вовсе потеряла права. Уже впоследствии компания «Aviron Pictures» буквально-таки с мясом вырвала проект испанца из бездны небытия, но решила попридержать горячего жеребца в стойле аж до 4 августа. Так что перед зрителем предстаёт не просто остросюжетный триллер, до нервных окончаний пронизанный драйвом и яростью, но и настоящий режиссёрский надрыв во плоти.

Кадр из фильма «Похищение»

Начинаясь как типичный фильм о похищении на мотив «Выкупа» с Мэлом Гиббсоном и «Тревожного вызова», в котором так же блистала Холли, «Похищение» на двадцатой минуте внезапно ломает привычную концепцию жанра. Будто охваченный пламенем бронепоезд, сюжет Кнейта Гуолтни («Чудаки», «C.S.I. Место преступления») сворачивает с рельс, намеченных бинарной голливудской системой заведомо предельно хороших и омерзительно плохих героев. Таким образом, с ожесточённым воплем «Choo-Choo, motherfucker!» эта адская машина начинает буквально всей цельнометаллической оболочкой вгрызаться в тёплый чернозём свежих идей. Как выразился однажды Камю: «Ад — это другие», — и окружение Карлы всецело поддерживает эту теорию откровенно скотским равнодушием и скудоумием. К слову, и сама любящая мамочка нарушает добрую дюжину правил дорожного движения, морали и обыденной логики. Но, заметьте, как ни странно, для не повседневной жажды возмездия это самое логичное поведение.

Кадр из фильма «Похищение»

В целом, картина Луиса Прието поднимает довольно важную, в особенности для Соединённых Штатов, социальную проблему. В среднем, каждые сорок секунд на всей территории Америки регистрируют минимум одно похищение ребёнка. И здесь немаловажно само отношение людей к проблеме, причастных к производству: от самой картинки буквально веет ненавистью и презрением, от этого чувства буквально вяжет во рту. И именно этой гормональной тональностью окрашены поступки главной героини. В отличие от всего, что можно было наблюдать в фильмах с подобным синопсисом, здесь нет нытья в телефонную трубку, заботливых полицейских, примирений с бывшими вторыми половинками и душераздирающей мольбы к похитителям. И уж тем более также злосчастных перерывов на скулёж и «покурить». Гори всё синим пламенем! Карла Дайсон, как мог себе позволить только Джон Маклейн в «Крепком орешке», видит проблему и её задачей становится устранение неприятностей любой ценой — даже новыми неприятностям.

Кадр из фильма «Похищение»

Отдельно хочется отметить операторскую работу Флавио Мартинеса Лабиано, который привнёс в сцены автомобильной погони, которые занимают добрые две трети фильма, столько драйва, сколько в своё время подарил «Адреналин» с Джеймсоном Стэтхемом. Здесь нет пафоса и лоска, нет зудящей в коленях щепетильной трагедии, нет откровенной новизны. Зато есть неподдельная страсть, энергия и воодушевляющая харизма очаровательной Холли Берри, которая подала прекрасный пример того, каково это быть по-настоящему любящей матерью. Видимо, такие родительницы на отпуск ездят к горящим сёлам, чтобы спасать табун скачущих лошадей, и делают это невероятно красиво.

Евгений Антипин

В российском прокате с 3 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Похищение»