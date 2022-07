1 Kidnapped Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 4:31

2 Lost Without Her Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 3:20

3 I'll Be Right Back to Get You Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 1:20

4 Back On Track Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 2:13

5 Amber Alert Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 1:40

6 As Long as My Son Is in That Car… Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 2:44

7 Never Let You Go Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 1:26

8 Smoke Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 1:41

9 There Was an Accident! Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 4:30

10 I Will Be Right Behind You! Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 4:24

11 Who's Dead? Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 2:26

12 The House Federico Jusid / Juan Federico Jusid Gnazzo 2:11