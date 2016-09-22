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Киноафиша Рецензии «Молодость по страховке»: Рецензия Киноафиши

«Молодость по страховке»: Рецензия Киноафиши

22 сентября 2016 00:00
«Молодость по страховке»: Рецензия Киноафиши
Old and wild

В прокат выходит комедия «Молодость по страховке» от режиссёра Энди Теннанта, известного по таким фильмам, как «Анна и король», «История вечной любви» и «Правила съёма: Метод Хитча». Теннант – один из тех постановщиков, которые из года в год работают с одним и тем же жанровым материалом, в данном случае с мелодрамой, однако в случае с его новой картиной романтическая составляющая отходит на совсем уж задний план. Хотя если судить по последним работам режиссёра, то можно заметить, что они приобрели слегка боевиковый оттенок, что отразилось и в «Молодости по страховке».

Кадр из фильма «Молодость по страховке»
Кадр из фильма «Молодость по страховке»

По сюжету фильма пожилая Эва получает страховую выплату в связи с внезапной кончиной супруга. Правда, вместо бумажки на 50 тысяч ей приходит чек на 5 миллионов. Не долго думая, она берёт свою лучшую подругу Мэдди, которую неожиданно бросил муж, и отправляется вместе с ней на Канары, чтобы на старости лет оторваться, как следует. Дамочки ни в чём себе не отказывают: первый класс в самолёте, президентский люкс в отеле, казино, магазины и салоны красоты. Но в страховой компании живо обнаруживают промашку и посылают за барышнями такого же пожилого сотрудника, который уверенно (на самом деле не очень) примеряет на себя роль детектива и начинает охоту за женщинами и деньгами. Вот только на этом проблемы разбогатевших леди не заканчиваются, ведь вокруг них завязывается целая криминальная история, из которой им предстоит выпутываться.

Кадр из фильма «Молодость по страховке»
Кадр из фильма «Молодость по страховке»

После знакомства с синопсисом складывается впечатление, что вас ждёт этакий «Отель "Мэриголд"», вступивший в брак одновременно с «Запахом женщины» и «Уйти красиво» 1979 года. Однако ситуация больше напоминает недавних «Starперцев». Поистине жизнеутверждающего фильма о пожилых людях, уходящих в отрыв, из «Молодости по страховке» не вышло, так как ему совсем не хватило крепости сюжета и доброго юмора. И положение не спасли даже легенды Голливуда Ширли МакЛейн и Джессика Лэнг, ведь одних только респектабельных актёров для качественного фильма не достаточно, возьмите хотя бы «Дедушку лёгкого поведения» с Де Ниро. Конечно, так низко картина Теннанта не падает, но и до вышеупомянутых лент не дотягивает.

Кадр из фильма «Молодость по страховке»
Кадр из фильма «Молодость по страховке»

Вместо того, чтобы сразу же бодро закрутить сюжет, в «Молодости по страховке» возникает череда не особо содержательных диалогов и вялых сцен, которые вводят в курс дела куда дольше, чем оно того требует. Но на этом надежда на задорное развитие повествования не угасает, и зря, потому что его так и не будет. Ко всему прочему, фильму явно не хватает глубины и трогательности, а к персонажам не успеваешь проникнуться симпатией. Юмор, к счастью, более или менее держится в рамках приличия, но только громкий хохот чудачества героинь не вызывают.

Можно попробовать относится к фильму, как к драме, воспевающей семейные ценности и затрагивающей тему тающего человеческого времени, но эти линии в сюжете также проработаны слабо. В итоге картина застряла где-то между попыткой стать отвязной комедией и ценностной драмой, где две эти составляющие слабо гармонируют друг с другом.

Кадр из фильма «Молодость по страховке»
Кадр из фильма «Молодость по страховке»

С актёрской игрой, как ни печально, ситуация также не особо радужная. Лэнг и МакЛейн, исполняющие главных героинь, хоть и выглядят до сих пор изумительно, и на экране держатся со свойственным им достоинством и мастерством, но всё-таки свои лучшие роли уже отыграли. Зато их увядающая красота справилась с передачей настроения фильма о неминуемой старости куда лучше, чем он сам. Есть в списке актёров ещё одно громкое имя – Деми Мур, к персонажу которой сложно сформировать однозначное отношение, так как она напоминает эмоционально не устойчивого подростка в теле взрослой женщины. А совсем не того ожидаешь от звезды «Привидения» и «Солдата Джейн».

Кадр из фильма «Молодость по страховке»
Кадр из фильма «Молодость по страховке»

В силу всего вышесказанного, после просмотра остаётся ощущение некой неудовлетворённости и потребности в более качественной реализации идеи, ведь, несмотря на её примитивизм, здесь явно было, где развернуться.

В российском прокате с 22 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Молодость по страховке»

Трошина Олеся

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