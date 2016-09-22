«Молодость по страховке»: Рецензия Киноафиши

Old and wild

В прокат выходит комедия «Молодость по страховке» от режиссёра Энди Теннанта, известного по таким фильмам, как «Анна и король», «История вечной любви» и «Правила съёма: Метод Хитча». Теннант – один из тех постановщиков, которые из года в год работают с одним и тем же жанровым материалом, в данном случае с мелодрамой, однако в случае с его новой картиной романтическая составляющая отходит на совсем уж задний план. Хотя если судить по последним работам режиссёра, то можно заметить, что они приобрели слегка боевиковый оттенок, что отразилось и в «Молодости по страховке».

Кадр из фильма «Молодость по страховке»

По сюжету фильма пожилая Эва получает страховую выплату в связи с внезапной кончиной супруга. Правда, вместо бумажки на 50 тысяч ей приходит чек на 5 миллионов. Не долго думая, она берёт свою лучшую подругу Мэдди, которую неожиданно бросил муж, и отправляется вместе с ней на Канары, чтобы на старости лет оторваться, как следует. Дамочки ни в чём себе не отказывают: первый класс в самолёте, президентский люкс в отеле, казино, магазины и салоны красоты. Но в страховой компании живо обнаруживают промашку и посылают за барышнями такого же пожилого сотрудника, который уверенно (на самом деле не очень) примеряет на себя роль детектива и начинает охоту за женщинами и деньгами. Вот только на этом проблемы разбогатевших леди не заканчиваются, ведь вокруг них завязывается целая криминальная история, из которой им предстоит выпутываться.

Кадр из фильма «Молодость по страховке»

После знакомства с синопсисом складывается впечатление, что вас ждёт этакий «Отель "Мэриголд"», вступивший в брак одновременно с «Запахом женщины» и «Уйти красиво» 1979 года. Однако ситуация больше напоминает недавних «Starперцев». Поистине жизнеутверждающего фильма о пожилых людях, уходящих в отрыв, из «Молодости по страховке» не вышло, так как ему совсем не хватило крепости сюжета и доброго юмора. И положение не спасли даже легенды Голливуда Ширли МакЛейн и Джессика Лэнг, ведь одних только респектабельных актёров для качественного фильма не достаточно, возьмите хотя бы «Дедушку лёгкого поведения» с Де Ниро. Конечно, так низко картина Теннанта не падает, но и до вышеупомянутых лент не дотягивает.

Кадр из фильма «Молодость по страховке»

Вместо того, чтобы сразу же бодро закрутить сюжет, в «Молодости по страховке» возникает череда не особо содержательных диалогов и вялых сцен, которые вводят в курс дела куда дольше, чем оно того требует. Но на этом надежда на задорное развитие повествования не угасает, и зря, потому что его так и не будет. Ко всему прочему, фильму явно не хватает глубины и трогательности, а к персонажам не успеваешь проникнуться симпатией. Юмор, к счастью, более или менее держится в рамках приличия, но только громкий хохот чудачества героинь не вызывают.

Можно попробовать относится к фильму, как к драме, воспевающей семейные ценности и затрагивающей тему тающего человеческого времени, но эти линии в сюжете также проработаны слабо. В итоге картина застряла где-то между попыткой стать отвязной комедией и ценностной драмой, где две эти составляющие слабо гармонируют друг с другом.

Кадр из фильма «Молодость по страховке»

С актёрской игрой, как ни печально, ситуация также не особо радужная. Лэнг и МакЛейн, исполняющие главных героинь, хоть и выглядят до сих пор изумительно, и на экране держатся со свойственным им достоинством и мастерством, но всё-таки свои лучшие роли уже отыграли. Зато их увядающая красота справилась с передачей настроения фильма о неминуемой старости куда лучше, чем он сам. Есть в списке актёров ещё одно громкое имя – Деми Мур, к персонажу которой сложно сформировать однозначное отношение, так как она напоминает эмоционально не устойчивого подростка в теле взрослой женщины. А совсем не того ожидаешь от звезды «Привидения» и «Солдата Джейн».

Кадр из фильма «Молодость по страховке»

В силу всего вышесказанного, после просмотра остаётся ощущение некой неудовлетворённости и потребности в более качественной реализации идеи, ведь, несмотря на её примитивизм, здесь явно было, где развернуться.

В российском прокате с 22 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Молодость по страховке»

Трошина Олеся