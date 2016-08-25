Молодость по страховке
– Эва по ошибке получает чек от страховой компании на 5 миллионов, вместо 50 тысяч долларов. Поддавшись уговорам своей лихой подруги, она обналичивает всю сумму, и подруги уходят в отрыв: рейс на Канары первым классом, президентский люкс, дерзкие знакомства, игра в казино – словом, все шло, как по маслу, пока не случились… Преследование страхового агента, похищение подруг мошенниками, потеря денег, логово самого отъявленного преступника, угроза тюрьмы и многое другое! Такого девичника мы еще не видели.
