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Под электрическими облаками
Под электрическими облаками, 2015: актеры и роли
Под электрическими облаками
2015 / Россия / Польша / Украина
Трейлер
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Под электрическими облаками, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Герман-младший
В ролях
Луис Франк
Luis Frank
Мераб Нинидзе
Merab Ninidze
Чулпан Хаматова
Виктория Короткова
Viktoriya Korotkova
Виктор Бугаков
Viktor Bugakov
Карим Пакачаков
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Константин Зелигер
Konstantin Zeliger
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