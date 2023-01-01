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Под электрическими облаками Под электрическими облаками
Киноафиша Фильмы Под электрическими облаками Под электрическими облаками, 2015: актеры и роли
Под электрическими облаками 2015 / Россия / Польша / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Под электрическими облаками, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Герман-младший Алексей Герман-младший
В ролях
Луис Франк Luis Frank Мераб Нинидзе Мераб Нинидзе Merab Ninidze Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Виктория Короткова Виктория Короткова Viktoriya Korotkova Виктор Бугаков Viktor Bugakov Карим Пакачаков Karim Pakachakov Константин Зелигер Konstantin Zeliger Анастасия Мельникова Анастасия Мельникова
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