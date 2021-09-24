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Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
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Анастасия Мельникова
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Дата рождения
19 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Анастасия Мельникова
Родилась 19 сентября 1969 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Анастасия Мельникова
Учености плоды
драма, исторический
2021, Россия
0.0
Спасти Ленинград
драма, исторический
2019, Россия
5.0
Птица
мелодрама
2017, Россия
6.0
Самый лучший сотрудник
комедия, короткометражный
2017, Россия
0.0
Иван
драма
2016, Россия
6.0
Под электрическими облаками
драма
2015, Россия / Польша / Украина
5.0
12 месяцев. Новая сказка
фэнтези, семейный
2014, Россия
4.0
Казнить нельзя помиловать
документальный
2007, Россия
0.0
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11 июля 2017 15:08
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