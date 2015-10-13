Наша рецензия

Поскольку в новом фильме Алексея Германа-младшего очень много разных ученых слов, не откажем и мы себе в удовольствии щегольнуть каким-нибудь высокоумным словосочетанием – и, в полном соответствии с режиссерским замыслом и месседжем, определим картину «Под электрическими облаками» как апокалиптическую историософию, сделанную в стиле магического реализма. Собственно, всё так и есть: Герман рисует мир, пребывающий в состоянии «тихого апокалипсиса», накануне некой грядущей тотальной войны, и…