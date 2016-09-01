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Девятая жизнь Луи Дракса Девятая жизнь Луи Дракса
Киноафиша Фильмы Девятая жизнь Луи Дракса Отзывы о фильме «Девятая жизнь Луи Дракса»
The 9th Life of Louis Drax Девятая жизнь Луи Дракса 2015 / США / Великобритания / Канада
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Девятая жизнь Луи Дракса»

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Наша рецензия

В жизни происходит много неприятностей. Какие-то мелкие и незаметные, какие-то крупные. А если люди, которые, как иногда кажется, притягивают к себе проблемы. О таком человеке новый фильм режиссёра Александра Ажа «Девятая жизнь Луи Дракса» («The 9th Life of Louis Drax»). «Девятая жизнь Луи Дракса» – это история про мальчика, который всю жизнь притягивал несчастья. На него падала люстра, его било током – каждый год по одному несчастью. Но каждый…

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Юрий 1 сентября 2016, 20:04
Оценка
Большой шаг вперед режиссера Александра Ажа, который после серии стандартных фильмов ужасов (но не лишенных узнаваемого режиссерского почерка), без шумихи и особой рекламы выдал необычный, визуальный, медитативный фильм о взаимоотношениях людей, о тонкой грани между любовью и ненавистью, рассудком и безумством, рациональным и потусторонним, преподнося этот фильм под видом психологического камерного триллера. Сюжеты о побеге от реальности, как и о сложном пути принятия истины, конечно, не новы, и в этом году еще будут вариации на эту тему, близкую данному фильму, как в большом кино ("Голос монстра"), так и на ТВ (экранизация "Острых предметов"). Но, как мне кажется, именно этот фильм будет отправной точкой для сравнения похожих проектов, которые выйдут в ближайшее время. Из минусов, которые я отметил для себя, пожалуй, запомнился только неудачный дубляж главного героя.
8/10. Достойный фильм для просмотра.
1 сентября 2016, 20:04 Ответить
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