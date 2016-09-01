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В жизни происходит много неприятностей. Какие-то мелкие и незаметные, какие-то крупные. А если люди, которые, как иногда кажется, притягивают к себе проблемы. О таком человеке новый фильм режиссёра Александра Ажа «Девятая жизнь Луи Дракса» («The 9th Life of Louis Drax»). «Девятая жизнь Луи Дракса» – это история про мальчика, который всю жизнь притягивал несчастья. На него падала люстра, его било током – каждый год по одному несчастью. Но каждый…