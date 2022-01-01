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Девятая жизнь Луи Дракса
Девятая жизнь Луи Дракса, 2015: актеры и роли
The 9th Life of Louis Drax
Девятая жизнь Луи Дракса
2015 / США / Великобритания / Канада
Трейлер
7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Девятая жизнь Луи Дракса, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Ажа
Alexandre Aja
В ролях
Джейми Дорнан
Jamie Dornan
Сара Гадон
Sarah Gadon
Аарон Пол
Aaron Paul
Молли Паркер
Molly Parker
Барбара Херши
Barbara Hershey
Оливер Платт
Oliver Platt
Терри Чен
Terry Chen
Анджали Джай
Anjali Jay
Лина Росслер
Lina Roessler
Спенсер Древер
Spencer Drever
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