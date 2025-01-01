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Киноафиша Фильмы Визит Цитаты из фильма Визит

Цитаты из фильма Визит

Grandma Не могла бы ты залезть в духовку и почистить её?
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Mom Это не твои бабушка с дедушкой...
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Grandma *Ура!*
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Tyler Здесь ещё есть какие-то сумасшедшие с ума сшибленные люди?
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Grandpa [Тайлеру] Ты мне и так никогда не нравился.
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Дедушка [когда его застали с пистолетом] Я просто чистил его.
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Becca Мам, с бабушкой и дедушкой что-то не так.
Mom Они же просто *старые*!
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Grandma Я тебя достану!
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Becca [в камеру] Не могу заснуть. Мне нужны печенья Наны. Я собираюсь превратить свою личную зависимость в позитивный кинематографический момент.
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Becca Это Hasbro, а не Milton Bradley, кто теперь делает Ятзи, дедушка.
Tyler [пытаясь отчаянно сгладить ситуацию] Ну, *мне* весело!
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Grandpa Ты слеп... ты слеп. Я — разоблачитель. Я — провидец. Я вижу венозное, изуродованное... лицо мира.
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Grandma Почему у тебя штаны так низко?
Tyler Я рэпер.
Becca Это форма современной поэзии... если дать ему тему, он сразу же сочинит рифму по ней. Его сценический псевдоним — Ти-Даймонд Стайлус. Давай, бабуля, скажи ему что-нибудь!
Grandma Еда подойдёт? Я люблю поесть.
Becca Да. Конечно!
Grandma Как насчёт... перевёрнутого ананасового пирога?
Tyler Ага... ну да, почему бы и нет? Ладно... ммм-хмм! Ладно! Понял. Ладно... девчонки, им я нравлюсь, они считают меня сладким, как конфета! Одна девушка посмотрела на меня, будто я плитка шоколада «Херши»! Её звали Энжи, а несколько высоких девчонок просто смотрели на меня пусто! Так что вот что ты должен понять обо мне — у меня рифм больше, чем пчёл в улье! Так что меня не удивило, не сбило с толку и не заставило сказать «Боже мой», когда гавайская девчонка с нарушением равновесия сказала: «Ты напоминаешь мне перевёрнутый ананасовый пирог»! Ого!
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Tyler [Тайлер находит на столе в сарае кучу грязных подгузников, покрытых мухами] Чёрт побери! Святой Мать Сары МакЛахлан! Бабуля... что, чёрт возьми, здесь происходит?
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Conductor Ты что, вундеркинд в кино? Знаешь, я когда-то был довольно неплохим актёром.
Becca Ой, у меня мигает лампочка на камере!
Conductor Я здесь опозорен, отрешён и сбит с толку!
Becca Батарея садится!
Conductor Пронизан до самой души ядовитым копьём клеветы!
Becca Ой-ой, к сожалению, мне придётся выключить камеру!
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Tyler Меня ничто не испугает!
Becca Да, щаз!
Tyler [видит что-то страшное и кричит]
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[первые реплики]
Mom В конце школьных лет я влюбилась в учителя английского, который заменял нашего постоянного преподавателя. Это было настоящим скандалом. Но Корин изначально не был плохим человеком. Мы были вместе около десяти лет и у нас было двое детей. А потом он влюбился в кого-то в Старбаксе и переехал в Пало-Альто, Калифорния. Как-то порвал отношения с нами втроём. Мои родители, если уж их защищать, а я этого не делаю, говорили тогда, что у него "нетерпеливый взгляд". Им он не нравился. На неделе, когда я уехала, всё обострилось. Родители ругались со мной, что было очень нехарактерно. Всё закончилось однажды днём очень плохо. Мне было 19, я уехала и не разговаривала с ними 15 лет. Ну и пусть. Вот такая история.
Mom Недавно мои родители нашли меня в интернете. Попросили встретиться с внуками. Провести с ними неделю. Я тоже нашла их в интернете. У них есть сайт с консультациями. Люди их обожают. Ирония в том, что они консультируют людей — забавно, правда? Ладно. Я сказала детям. Они захотели поехать. Я сказала, что не хочу, чтобы они ехали. Они сказали, что всё равно поедут. Вот такие они — засранцы. Что тут скажешь? И мой пятнадцатилетний ребёнок хочет снять об этом документальный фильм.
Becca [за кадром] Подожди, подожди, подожди. Вернись. Опиши, что происходило в день, когда ты уезжала с фермы родителей в 19 лет.
Mom Я сделала то, о чём не хочу тебе рассказывать. Если они захотят рассказать — это их право. Хорошо? Я хочу сделать это для тебя. Послушай, они хорошие люди. Спроси у них. Можно я закончу с моей частью? Мне ещё нужно помочь вам с вещами.
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Grandma У меня глубокие темноты.
[попытка задушить себя шарфом]
Becca Бабуля? Бабуля! Бабуля, бабуля, бабуля, стоп! Бабуля, прекрати!
[отрывает одну из рук бабули, затем держит обе у неё на коленях]
Becca Бабуля, что происходит?
Grandma Нужно смеяться, чтобы спрятать эти глубокие темноты в пещере.
🧡
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