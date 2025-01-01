TylerАга... ну да, почему бы и нет? Ладно... ммм-хмм! Ладно! Понял. Ладно... девчонки, им я нравлюсь, они считают меня сладким, как конфета! Одна девушка посмотрела на меня, будто я плитка шоколада «Херши»! Её звали Энжи, а несколько высоких девчонок просто смотрели на меня пусто! Так что вот что ты должен понять обо мне — у меня рифм больше, чем пчёл в улье! Так что меня не удивило, не сбило с толку и не заставило сказать «Боже мой», когда гавайская девчонка с нарушением равновесия сказала: «Ты напоминаешь мне перевёрнутый ананасовый пирог»! Ого!
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Tyler[Тайлер находит на столе в сарае кучу грязных подгузников, покрытых мухами]Чёрт побери! Святой Мать Сары МакЛахлан! Бабуля... что, чёрт возьми, здесь происходит?
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ConductorТы что, вундеркинд в кино? Знаешь, я когда-то был довольно неплохим актёром.
MomВ конце школьных лет я влюбилась в учителя английского, который заменял нашего постоянного преподавателя. Это было настоящим скандалом. Но Корин изначально не был плохим человеком. Мы были вместе около десяти лет и у нас было двое детей. А потом он влюбился в кого-то в Старбаксе и переехал в Пало-Альто, Калифорния. Как-то порвал отношения с нами втроём. Мои родители, если уж их защищать, а я этого не делаю, говорили тогда, что у него "нетерпеливый взгляд". Им он не нравился. На неделе, когда я уехала, всё обострилось. Родители ругались со мной, что было очень нехарактерно. Всё закончилось однажды днём очень плохо. Мне было 19, я уехала и не разговаривала с ними 15 лет. Ну и пусть. Вот такая история.
MomНедавно мои родители нашли меня в интернете. Попросили встретиться с внуками. Провести с ними неделю. Я тоже нашла их в интернете. У них есть сайт с консультациями. Люди их обожают. Ирония в том, что они консультируют людей — забавно, правда? Ладно. Я сказала детям. Они захотели поехать. Я сказала, что не хочу, чтобы они ехали. Они сказали, что всё равно поедут. Вот такие они — засранцы. Что тут скажешь? И мой пятнадцатилетний ребёнок хочет снять об этом документальный фильм.
Becca[за кадром]Подожди, подожди, подожди. Вернись. Опиши, что происходило в день, когда ты уезжала с фермы родителей в 19 лет.
MomЯ сделала то, о чём не хочу тебе рассказывать. Если они захотят рассказать — это их право. Хорошо? Я хочу сделать это для тебя. Послушай, они хорошие люди. Спроси у них. Можно я закончу с моей частью? Мне ещё нужно помочь вам с вещами.