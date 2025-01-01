[первые реплики]

Mom В конце школьных лет я влюбилась в учителя английского, который заменял нашего постоянного преподавателя. Это было настоящим скандалом. Но Корин изначально не был плохим человеком. Мы были вместе около десяти лет и у нас было двое детей. А потом он влюбился в кого-то в Старбаксе и переехал в Пало-Альто, Калифорния. Как-то порвал отношения с нами втроём. Мои родители, если уж их защищать, а я этого не делаю, говорили тогда, что у него "нетерпеливый взгляд". Им он не нравился. На неделе, когда я уехала, всё обострилось. Родители ругались со мной, что было очень нехарактерно. Всё закончилось однажды днём очень плохо. Мне было 19, я уехала и не разговаривала с ними 15 лет. Ну и пусть. Вот такая история.

Mom Недавно мои родители нашли меня в интернете. Попросили встретиться с внуками. Провести с ними неделю. Я тоже нашла их в интернете. У них есть сайт с консультациями. Люди их обожают. Ирония в том, что они консультируют людей — забавно, правда? Ладно. Я сказала детям. Они захотели поехать. Я сказала, что не хочу, чтобы они ехали. Они сказали, что всё равно поедут. Вот такие они — засранцы. Что тут скажешь? И мой пятнадцатилетний ребёнок хочет снять об этом документальный фильм.

Becca [за кадром] Подожди, подожди, подожди. Вернись. Опиши, что происходило в день, когда ты уезжала с фермы родителей в 19 лет.