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Визит
Отзывы о фильме «Визит»
The Visit
Визит
2015 / США
Трейлер
7.2
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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Куропатка
9 октября 2015, 16:47
Очень жду премьеру этого фильма! Надеюсь он меня не разочарует! Скорей бы!!!!
От трейлеров мурашки бегают по всему телу! ✊
9 октября 2015, 16:47
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Swi4e1
3 декабря 2015, 13:24
Оценка
Афигенный фильм !!!!!!! Лучший ужастик за последние годы. Очень круто и качественно снят. Весь фильм держит тебя в напряжении . Бабуля с дедом мерзкие до ужаса. ❗️ А малой в фильме , ваще чёткий парень , так отмачивает ))))
10/10
3 декабря 2015, 13:24
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