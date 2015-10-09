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The Visit Визит 2015 / США
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Визит»

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Куропатка 9 октября 2015, 16:47
Очень жду премьеру этого фильма! Надеюсь он меня не разочарует! Скорей бы!!!!

От трейлеров мурашки бегают по всему телу! ✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Swi4e1 3 декабря 2015, 13:24
Оценка
Афигенный фильм !!!!!!! Лучший ужастик за последние годы. Очень круто и качественно снят. Весь фильм держит тебя в напряжении . Бабуля с дедом мерзкие до ужаса. ❗️ А малой в фильме , ваще чёткий парень , так отмачивает ))))



10/10
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
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