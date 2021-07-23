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Гэбриел Луна
Гэбриел Луна
Gabriel Luna
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Гэбриел Луна
Gabriel Luna
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Дата рождения
5 декабря 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Остин, Техас, США
Рост
183 см
Биография Гэбриела Луны
Родился 5 декабря 1982 года. Остин, Техас, США.
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Фильмография Гэбриела Луны
Хала
драма
2019, США
5.0
Терминатор: Темные судьбы
фантастика, боевик
2019, США
6.0
Транс-Пекос
триллер
2016, США
5.0
Все, что у меня есть
драма, мелодрама
2015, США
7.0
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В сети появились фото и видео со съемочной площадки сериала The Last of Us
Снимают пролог в Техасе.
Написать
23 июля 2021 13:34
Звезда «Терминатора: Темные судьбы» Гэбриел Луна сыграет Томми в экранизации видеоигры The Last of Us
Некоторые фанаты отмечают, что актер не похож на брата Джоэла.
Написать
16 апреля 2021 11:27
Габриэль Луна рассказал, вернется ли Призрачный гонщик в киновселенную Marvel
К разочарованию фанатов антигероя, сольный сериал отменили и вряд ли вернут
Написать
29 января 2020 16:46
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30 августа 2019 14:25
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