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Киноафиша Фильмы Все, что у меня есть Цитаты из фильма Все, что у меня есть

Цитаты из фильма Все, что у меня есть

[Из трейлера]
[о том, что заявку Лорел отклонили]
Стивен Голдштейн Это вопиющая несправедливость. На следующей встрече мы придём с сотней протестующих.
Дейн Уэллс Радикалы и незнакомцы из Нью-Йорка этих ребят не переубедят.
Стивен Голдштейн Я не радикал. Я — среднестатистический еврей-гомосексуал из Нью-Джерси. А ты как, дорогуша?
Дейн Уэллс Я — белый, бывший протестант, атеист и полицейский. Тебе сойдёт, *дорогуша*?
Стивен Голдштейн Сойдёт. Это очень сексуально.
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Laurel Hester Когда у моих гетеросексуальных партнёров наступает смерть, их пенсия переходит к супругам. А так как моя партнёрша — женщина, я этого права лишена. За двадцать три года службы в полиции я никогда не просила особых условий. Я прошу лишь равенства.
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Steven Goldstein Стивен с буквой В, значит "Очень гей". И когда люди не уважают моих гей-братьев и сестер, я наводжу на них ужас! Шок и трепет, шок и трепет.
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[Из трейлера]
[о предстоящей апелляции Лорел]
Тухи Если они скажут да, мои налоги пойдут её девушке.
Дэйн Уэллс Да, так же, как твоя жена получит твою пенсию, если *ты* умрёшь!
Тухи Да, но она моя *жена*.
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[Из трейлера]
Стивен Голдстайн Чёрт возьми! Если бы мы с тобой завтра поженились, *я* бы имел право на твои льготы.
Лорел Хестер Подожди, это что, предложение?
Дейн Уэллс О боже!
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Laurel Hester Ты умеешь штукатурить?
Stacie Andree Ещё как умею.
Laurel Hester Это сексуально.
🧡
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Дэйн Уэллс [к своей полиции] Кто идёт на совещание?
[никто не отвечает]
Дэйн Уэллс [зло] Да не утруждайтесь. Лорел встанет за любого из вас в два счёта. И она умирает! Но, знаете, она — лесбиянка, так что кому какое д#ло? Трусы!
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Steven Goldstein Чёрт! Если бы мы с тобой завтра поженились, я бы имел право на твои льготы!
Laurel Hester Погоди, это предложение?
Steven Goldstein О, дорогая. Я бы на тебе женился, но понятия не имею, что делать с твоей вагиной.
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Stacie Andree Вот идут лесбиянки.
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