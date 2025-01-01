Laurel HesterКогда у моих гетеросексуальных партнёров наступает смерть, их пенсия переходит к супругам. А так как моя партнёрша — женщина, я этого права лишена. За двадцать три года службы в полиции я никогда не просила особых условий. Я прошу лишь равенства.
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Steven GoldsteinСтивен с буквой В, значит "Очень гей". И когда люди не уважают моих гей-братьев и сестер, я наводжу на них ужас! Шок и трепет, шок и трепет.
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[Из трейлера]
[о предстоящей апелляции Лорел]
ТухиЕсли они скажут да, мои налоги пойдут её девушке.
Дэйн УэллсДа, так же, как твоя жена получит твою пенсию, если *ты* умрёшь!
ТухиДа, но она моя *жена*.
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[Из трейлера]
Стивен ГолдстайнЧёрт возьми! Если бы мы с тобой завтра поженились, *я* бы имел право на твои льготы.