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Недалекое будущее. Человечество переживает кризис вследствие масштабного технологического коллапса и испытывает острую нехватку электричества и других источников энергии. Когда случается очередное отключение света, Нелл и Ева — сестры, живущие в умном доме посреди леса, — отправляются в город в надежде пополнить запасы, но узнают, что масштабы катастрофы гораздо серьезнее...
В недалеком будущем две молодые женщины, которые живут в глубине древнего леса, обнаруживают, что мир вокруг них находится на грани апокалипсиса…
|9 марта 2017
|Аргентина
|17 ноября 2016
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|14 декабря 2016
|Испания
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