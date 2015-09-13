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Постер фильма В лесу
5.8
В лесу - Трейлер
Киноафиша Фильмы В лесу
5.8

В лесу

, 2015
Into the Forest
Канада / драма, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма В лесу
5.8
В лесу - Трейлер
В лесу  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Недалекое будущее. Человечество переживает кризис вследствие масштабного технологического коллапса и испытывает острую нехватку электричества и других источников энергии. Когда случается очередное отключение света, Нелл и Ева — сестры, живущие в умном доме посреди леса, — отправляются в город в надежде пополнить запасы, но узнают, что масштабы катастрофы гораздо серьезнее...

  • Во время съемок одной из эмоциональных сцен у Эван Рэйчел Вуд лопнули капилляры вокруг глаз. 
  • Источником вдохновения для фильма послужил одноименный роман Джин Хегланд, на который Эллен Пейдж наткнулась в небольшом магазине в своем родном городе Галифаксе. Книгу посоветовала работающая там женщина, и после того, как Пейдж прочитала ее, она решил, что роман нужно экранизировать. 
  • Чтобы лучше вжиться в роли сестер, Эллен Пейдж и Эван Рейчел Вуд проводили много времени вместе. По словам Пейдж, это была не просто подготовка к роли — они действительно почувствовали глубокую связь. 
  • Макс Мингелла был знаком с обеими исполнительницами главных ролей: с Эван Рейчел Вуд он снимался вместе в “Мартовских идах”, а с Эллен Пейдж они давно были приятелями. 
  • Эллен Пейдж, сыгравшая младшую сестру, старше Эван Рейчел Вуд на полгода. 
  • В российском прокате фильм также выходил под названием «В изоляции».
  • «В лесу» – первый фильм, в котором Эллиот Пейдж появилась в кадре в обнаженном виде. 
  • Во время съемок эмоционально напряженной сцены у Эван Рейчел Вуд лопнули капилляры в глазах.

В недалеком будущем две молодые женщины, которые живут в глубине древнего леса, обнаруживают, что мир вокруг них находится на грани апокалипсиса…

В ролях

Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Nell
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Eva
Макс Мингелла
Макс Мингелла
Eli
Каллум Кит Ренни
Robert
Майкл Эклунд
Майкл Эклунд
Stan
Венди Крюсон
Венди Крюсон
Mom
Ronin Cara
Baby
Owen Cara
Baby
Crystal Pite
Ruby
Лорни Кардинал
Jerry
Режиссер Патриция Розема
Сценарист Патриция Розема, Jean Hegland
Композитор Макс Рихтер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 4 февраля 2017
Премьера в мире 13 сентября 2015
Дата выхода
9 марта 2017 Аргентина
17 ноября 2016 Греция
14 декабря 2016 Испания
19 ноября 2017 Нидерланды
29 июля 2016 США
23 ноября 2017 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $92 166
Производство Rhombus Media, BRON Studios
Другие названия
Into the Forest, En el bosque, Dans la forêt, En lo profundo del bosque, Głusza, Metsa, No Escuro da Floresta, Ormana Doğru, Στην καρδιά του δάσους, В гората, В лесу, В ліс, スイッチ・オフ, 森林深处, En el bosque 2016, 인투 더 포레스트

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 21 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
В лесу - Трейлер
В лесу Трейлер
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Отзывы о фильме

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