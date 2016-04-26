«Все, что у меня есть»: Рецензия Киноафиши

Коротко обо всём

История под названием «Право на наследие» (в оригинале Freeheld) дошла до зрителей ещё в 2007 году, когда американка Синтия Вейд сняла короткометражный фильм, с большим успехом принятый на множестве кинофестивалей и впоследствии удостоившийся «Оскара». Эта документальная лента сумела достучаться до нужных людей, которые решили поставить по ней полноценную игровую картину. Продюсеров самого разнообразного калибра у картины более тридцати, среди которых сыгравшая одну из ролей Эллен Пейдж и сама же Синтия Вейд. Сценаристом назначили Рона Нисуонера, автора «Филадельфии» с Томом Хэнксом, а режиссёром стал Питер Соллетт, самым известным фильмом которого является комедия «Будь моим парнем на 5 минут» с Майклом Сера и Кэт Деннингс.

Кадр из фильма «Всё, что у меня есть»

Эта история была на устах всех жителей США в 2005 году, а вот российским зрителям она вряд ли знакома. Умирающая от рака Лорел Хестер проработала в полиции более двадцати лет, и её последним желанием была передача пенсионных льгот своей сожительнице Стейси Андре. В противном случае та не смогла бы выплачивать ипотеку за дом после смерти партнёрши. Однако местные политики сразу же дали понять, что не намерены исполнять последнюю волю женщины. В борьбу с властями вступили заядлые активисты ЛГБТ-сообщества округа Оушен, напарник Лорел Дейн Уэллс и она сама в той мере, в какой позволяло состояние здоровья. Авторы подготовили для зрителей широкую панораму, запечатлевшую ситуацию главной героини. Они проливают свет и на зарождение её любовных отношений, и на политическую сторону вопроса, и на принятие неожиданной открывшейся ориентации коллегами и, конечно же, на её болезнь.

Фото из личного архива Лорел Хестер и Стейси Андре

Может показаться, что создатели картины высказались обо всём понемногу, так и не выделив самое значимое. Но каждый, кто осведомлён в трепетном отношении американцев к правам меньшинств, поймёт, что главную роль тут играет не Джулианна Мур, а реальный прецедент. Именно поэтому от прочих сюжетных линий за версту веет сухостью и сдержанностью. В документальном мире ситуация обстоит иначе, ведь там эта история рассказывалась впервые, да ещё и со всей необходимой, берущей за душу хроникой. У создателей же ленты «Всё, что у меня есть» задача состояла в том, чтобы грамотно расставить ориентиры и преподнести всю имеющуюся у них информацию должным образом. Однако этого не произошло по совокупности самых разнообразных причин.

Кадр из фильма «Всё, что у меня есть»

Не секрет, что подобный материал – вторичен. Картины, освещающие вопросы ЛГБТ уже давно стали неотъемлемой частью мирового кинематографа, и за последние несколько лет на эту тему было снято немало сильных картин. Тут вам и «Харви Милк» Гаса ван Сента, и «Обыкновенное сердце» Райана Мёрфи, и недавняя «Кэрол» Тодда Хейнса. Все они провозглашают равноправие, правда, каждый по-своему. Например, «Харви Милк» утверждает право каждого на реализацию, а «Кэрол» возвышает личное право человека на счастье. По сравнению с ними лента Солетта слегка не определилась со своей центральной идеей, от чего кажется немного рассеянной.

Кадр из фильма «Всё, что у меня есть»

Когда речь в сюжете идёт о любви, между героями обязательно должна быть сильная химия. Если фильм о противостоянии с властью, то борьба персонажей просто обязана прорываться за пределы экрана, чтобы зритель почувствовал, с какой решимостью бьются их сердца. А повествование о смертельно больных непременно заставит вас пустить слезу или привести к образованию кома в горле. Фильм «Всё, что у меня есть» в равной мере снят обо всём вышеперечисленном, но ни один из этих пунктов он с достоинством не выполняет. Да, здесь есть не скрывающая свой возраст, лысеющая, и этим до глубины души поражающая, Джулианна Мур, однако её союз с Эллен Пейдж, которая вроде бы неплохо вписалась в образ, особенно учитывая свой недавний каминг-аут, тянет просто на крепкую дружбу. А весь образ политического монстра разрушается в момент, когда в дело вступает Стив Карелл. Он хоть и доказал, что ему под силу исполнять серьёзные роли, но в этом случае своим появлением на экране придаёт любой ситуации комичность и нелепость, из-за чего вся значимость происходящего улетучивается. Что до пожирающей героиню болезни, то она находит отражение лишь во внешних метаморфозах Лорел и слезах Стейси. Но этого не хватает, чтобы включить на полную мощность режим сопереживания.

Кадр из фильма «Всё, что у меня есть»

Конечно, если учесть, что картина вышла в мировой прокат в сентябре 2015 года, то её можно приурочить к знаменательному для Америки событию. Ведь буквально за пару месяцев до этого на всей территории страны были легализованы однополые браки. Однако для российских зрителей, особенно если учесть тот процент, который гомосексуализм не приемлет, это ровным счётом ничего не значит. Поэтому если вы уже заведомо негативно настроены по отношению к меньшинствам, то вы сами знаете, что подобное кино вам смысла смотреть нет. А вот поклонникам образов Джулианны Мур и сторонникам ЛГБТ-движения с творением Питера Соллетта вполне можно разово ознакомиться. Но помните, что ничего принципиально нового вы в нём не найдёте.

Кадр из фильма «Всё, что у меня есть»

В российском прокате с 5 мая 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Всё, что у меня есть»

Трошина Олеся