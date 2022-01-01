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Дмитрий Аверин
Дмитрий Аверин
Dmitriy Averin
О персоне
Фильмография
Дмитрий Аверин
Dmitriy Averin
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Дата рождения
25 июня 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер
Место рождения
Челябинск, СССР (Россия)
Рост
189 см
Биография Дмитрия Аверина
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Фильмография Дмитрия Аверина
Мама дарагая!
комедия
2014, Россия
5.0
36 и 6
комедия
2011, Россия
0.0
Лейтенант Суворов
драма, мелодрама, военный
2009, Россия
5.0
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