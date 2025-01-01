[после того, как узнал, что придётся снимать крышу с Марсианского посадочного модуля]

Я знаю, что они делают. Я точно знаю, что они делают. Они только и повторяют: «поедешь быстрее любого человека в истории космических полётов», как будто это что-то значит. Как будто это отвлечёт меня от того, насколько безумен их план. Да, я действительно поеду быстрее любого человека в истории космических полётов, потому что вы запускаете меня в кабриолете. На самом деле всё ещё хуже, потому что я даже не смогу управлять этим дерьм#м. И, кстати, физики, когда говорят об ускорении, не используют слово «быстро». Так что они делают это только в надежде, что я не возражу против этой чокнутой идеи, потому что мне нравится, как звучит «самый быстрый человек в истории космических полётов».