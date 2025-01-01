Mark WatneyПеред лицом невероятных трудностей у меня остается только один выход. Мне придется заняться наукой по полной!
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Mark WatneyНе хочу показаться заносчивым, но я лучший ботаник на этой планете.
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Mark WatneyГоворят, если где-то вырастил урожай, значит, ты официально колонизировал это место. Так что, технически, я колонизировал Марс.
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Mark WatneyЯ тут подумал про законы на Марсе. Есть международный договор, по которому ни одна страна не может претендовать на что-то вне Земли. А по другому договору, если ты не на территории какой-то страны, действует морское право. Значит, Марс — это международные воды. Сейчас НАСА — американская невоенная организация, и у неё есть база. Но как только я выйду за пределы — я в международных водах. А теперь самое интересное. Я собираюсь отправиться в кратер Скиапарелли, чтобы захватить посадочный модуль «Арес IV». Никто прямо не дал мне разрешение на это, и не может, пока я не на борту «Арес IV». Значит, я собираюсь угнать корабль в международных водах без разрешения, что по определению... делает меня пиратом. Марк Уотни: космический пират.
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Mark Watney[Из удалённой сцены]У каждого человека есть базовый инстинкт — помогать друг другу. Если турист заблудится в горах, люди организуют поиски. Если случится крушение поезда, люди выстроятся в очередь, чтобы сдать кровь. Если землетрясение разрушит город, люди по всему миру пришлют помощь. Это настолько фундаментально для человека, что встречается во всех культурах без исключения. Конечно, есть убл#дки, которым всё равно, но их значительно меньше тех, кто помогает.
Mark WatneyЕсли я найду здесь что-то острое и проколю перчатку своего скафандра, могу использовать выходящий воздух как реактивный двигатель и полететь к вам. Управлять будет легко, потому что это будет прямо на моей руке.
Melissa LewisНе вижу, как ты сможешь хоть как-то управлять в таком случае. Ты будешь целиться вслепую, используя тягу, которую едва можешь контролировать.
Mark WatneyДа, да, все очень логично. Но подумай вот о чём: я смогу летать, как Железный человек.
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Mark WatneyВ какой-то момент всё пойдёт наперекосяк... всё пойдёт наперекосяк, и ты скажешь: вот оно. Вот как я закончю. Теперь ты можешь либо принять это, либо взяться за работу. Вот и всё. Просто начинаешь. Считаешь. Решаешь одну проблему... потом другую... и ещё одну. И если решишь достаточно проблем, сможешь вернуться домой. Вопросы есть?
Mark Watney[запись видеообращения]Если кислородный генератор сломается, я задохнусь. Если очиститель воды выйдет из строя, я умру от жажды. Если отсек пробьётся — я просто... развалюсь на части. Если ничего из этого не случится, я в конце концов останусь без еды и умру от голода. Вот так вот... Да...
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Mark Watney[после попытки получить воду с помощью сжигания водорода]Короче, я взорвался. Скорее всего, я забыл учесть избыток кислорода, который выдыхал, когда делал расчёты, потому что я — идиот. Вернусь к работе, как только уши перестанут звенеть.
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Mark WatneyМне нужно сделать намного больше воды. Хорошая новость — я знаю рецепт: берёшь водород, добавляешь кислород и поджигаешь. Сейчас у меня на МДВ сотни литров неиспользованного гидразина. Если пропустить гидразин через иридиевый катализатор, он распадётся на N2 и H2. А потом я просто направлю водород в небольшую зону и подожгу. К счастью, за всю историю человечества с поджиганием водорода ничего плохого не случалось.
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Mark WatneyЯ — первый человек, который оказался один на целой планете.
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Mark Watney[после того, как узнали, что расстояние перехвата слишком большое]Ты сказал 312? Ладно, просто помашу вам, когда пролетать буду.
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Mark WatneyСтранное ощущение. Куда бы я ни пошёл, я — первый. Выхожу из ровера? Первый человек там! Поднимаюсь на холм? Первый, кто там был! Пинаю камень? Этот камень не двигался миллион лет! Я первый, кто проехал по Марсу на дальние расстояния. Первый, кто провёл на Марсе больше тридцати одного сола. Первый, кто вырастил урожай на Марсе. Первый, первый, первый!
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Mark WatneyМарс узнает, что такое моя ботаническая мощь.
Annie MontroseНу а что мы скажем? «Дорогая Америка, помните того астронавта, которого мы убили и устроили ему шикарные похороны? Оказывается, он жив, а мы бросили его на Марсе. Наша ошибка. С уважением, НАСА». Ты понимаешь, какую ***ню нам сейчас устроят?
Mindy ParkОн попросил называть его капитаном Блондинбородом.
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Mark WatneyДругой вопрос, который мне задают чаще всего: когда я там, в одиночестве, был, думал ли я, что умру? Да, конечно. И это нужно знать заранее, потому что это с тобой случится. Это космос. Он не подчиняется.
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[text message from the Hermes][текстовое сообщение с Гермеса]: Рич Пёрнэлл — хладнокровный ас в ракетах!
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Mark Watney[после того, как узнал, что придётся снимать крышу с Марсианского посадочного модуля]Я знаю, что они делают. Я точно знаю, что они делают. Они только и повторяют: «поедешь быстрее любого человека в истории космических полётов», как будто это что-то значит. Как будто это отвлечёт меня от того, насколько безумен их план. Да, я действительно поеду быстрее любого человека в истории космических полётов, потому что вы запускаете меня в кабриолете. На самом деле всё ещё хуже, потому что я даже не смогу управлять этим дерьм#м. И, кстати, физики, когда говорят об ускорении, не используют слово «быстро». Так что они делают это только в надежде, что я не возражу против этой чокнутой идеи, потому что мне нравится, как звучит «самый быстрый человек в истории космических полётов».
[пауза]
Mark WatneyМне правда нравится, как это звучит... Ну, очень нравится.
Mark WatneyДобро пожаловать в программу подготовки астронавтов. Теперь слушайте внимательно — это может спасти вам жизнь. Поверьте, я знаю, о чём говорю.
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Mark Watney[ест картошку]Прошло *семь дней* с тех пор, как у меня кончился кетчуп!
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Mark WatneyЛадно, давайте сразу проясню пару вещей. Да, я действительно выжил на заброшенной планете, выращивая еду на собственных отходах. И да, на самом деле это даже хуже, чем звучит. Так что давайте больше об этом не будем говорить.
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Mark Watney[произнесён губами, когда ему говорят, что экипаж не знает, что он жив]Чё за хр#нь? ЧЁ ЗА ХР#НЬ?
Mark WatneyСлушай, чем занимаешься сегодня, Мартинез? Убеждаешься, что МАВ всё ещё стоит?
Rick MartinezХочу, чтобы ты знал: визуальный осмотр оборудования — ключ к успеху миссии. И докладываю — МАВ всё ещё стоит.
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Mark Watney[говорит сам с собой]Прости, Мартинес, но если бы ты не хотел, чтобы я лазил по твоим вещам, не оставлял бы меня умирать на этой заброшенной планете.
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Mark WatneyЯ подумал, что у кого-нибудь из вас завалялся ASCII-таблица. И я оказался прав. Дамы и господа, представляю вам супер-ботанку Бет Джоанссен, у которой на личном ноутбуке были копии «Zork II» и «Leather Goddesses of Phobos». Серьёзно, Джоанссен... это как Смитсоновский институт одиночества.
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Mark Watney[слушает «Turn the Beat Around»]Я точно здесь сдохну, если ещё хоть раз услышу эту ужасную диско-командир Льюис. Господи, командир, нельзя было взять что-то из нашего века? Нет, я не собираюсь «перекручивать бит», я отказываюсь.
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Tim Grimes[Чтение сообщений Марка]Ладно, он говорит: «Они не знают, что я жив? Какого чёрта, чёрт возьми, чёрт, что с тобой не так?»
Bruce NgКонечно. Только нос весит четыреста килограмм.
Vincent KapoorТы хочешь отправить человека в космос без передней части корабля?
Bruce NgНет. Мы собираемся покрыть её палаточной тканью HAB. Корпус служит в основном для удержания воздуха. Атмосфера Марса настолько разрежена, что обтекаемость не так важна. К тому времени, как корабль разгонится до скорости, при которой сопротивление воздуха будет значительным, он уже будет так высоко, что воздуха практически не останется.
Mark WatneyПрошло 48 сол с тех пор, как я посадил картошку. Значит, пора убирать урожай и заново сажать. Урожай получился даже лучше, чем я ожидал. Сейчас у меня 400 здоровых картофельных кустов. Я аккуратно выкопал их, чтобы не повредить растения. Мелкие я пересажу, а крупные — это мой запас еды. Всё натуральное, органическое, марсианское картофельное хозяйство. Такое не услышишь каждый день, правда? Кстати, всё это не имеет никакого значения, если я не найду способ связаться с НАСА.
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Mitch HendersonПрив... это Митч... Митч Хендерсон. У меня новости. Без прикрас — Марк Уотни жив.
Mitch HendersonДа. Проблема в скорости стыковки. Гермиес, ну... он... он... не может войти на орбиту Марса, иначе у них просто не хватит топлива, чтобы вернуться домой. MAV рассчитан только на выход на низкую марсианскую орбиту. Так что чтобы Марк смог полностью покинуть гравитацию Марса и встретиться с Гермиесом...
Bruce Ng[после того, как услышал их сроки на строительство зонда]Ладно. Значит, мне нужно переодеться...
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Mark WatneyДавайте посчитаем. Наша наземная миссия здесь должна была длиться тридцать один день. Для страховки отправили еды на шестьдесят восемь дней. На шестерых. Значит, для меня одной хватит на триста дней. Думаю, если экономить, можно растянуть до четырёхсот. Значит... мне ещё надо понять, как вырастить еды на три года. Здесь. На планете, где ничего не растёт. К счастью, я — ботаник.
Melissa LewisТы химик. Сможешь сделать бомбу из того, что у тебя есть на борту?
Alex VogelВозможно... но я должен предупредить, что взрывать что-то на корабле — это ужасная, ужасная идея.
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Mark WatneyПонимаю. Радиоизотопный термоэлектрический генератор хорош для космических кораблей, но если он протечёт рядом с людьми... людей больше не будет. Поэтому мы его закопали, когда прилетели. И поставили этот флаг, чтобы больше никогда не быть такими тупыми, чтобы случайно к нему приблизиться. Но, пока я его не сломаю...
[смеётся]
Mark WatneyЯ чуть было не сказал вслух «всё будет отлично»!
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Melissa LewisУотни, ты постоянно оставляешь открытый канал, из-за чего Мартинес отвечает, из-за чего все мы слушаем, из-за чего я раздражаюсь.
Mark WatneyПринял. Мартинес, капитан просит тебя заткнуть свой умный рот.
[Смех]
Chris BeckМы бы предпочли использовать другое прилагательное, чтобы описать рот Мартинеса.