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Киноафиша Фильмы Марсианин Цитаты из фильма Марсианин

Цитаты из фильма Марсианин

Mark Watney Перед лицом невероятных трудностей у меня остается только один выход. Мне придется заняться наукой по полной!
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Mark Watney Не хочу показаться заносчивым, но я лучший ботаник на этой планете.
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Mark Watney Говорят, если где-то вырастил урожай, значит, ты официально колонизировал это место. Так что, технически, я колонизировал Марс.
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Mark Watney Я тут подумал про законы на Марсе. Есть международный договор, по которому ни одна страна не может претендовать на что-то вне Земли. А по другому договору, если ты не на территории какой-то страны, действует морское право. Значит, Марс — это международные воды. Сейчас НАСА — американская невоенная организация, и у неё есть база. Но как только я выйду за пределы — я в международных водах. А теперь самое интересное. Я собираюсь отправиться в кратер Скиапарелли, чтобы захватить посадочный модуль «Арес IV». Никто прямо не дал мне разрешение на это, и не может, пока я не на борту «Арес IV». Значит, я собираюсь угнать корабль в международных водах без разрешения, что по определению... делает меня пиратом. Марк Уотни: космический пират.
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Mark Watney [Из удалённой сцены] У каждого человека есть базовый инстинкт — помогать друг другу. Если турист заблудится в горах, люди организуют поиски. Если случится крушение поезда, люди выстроятся в очередь, чтобы сдать кровь. Если землетрясение разрушит город, люди по всему миру пришлют помощь. Это настолько фундаментально для человека, что встречается во всех культурах без исключения. Конечно, есть убл#дки, которым всё равно, но их значительно меньше тех, кто помогает.
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Mark Watney Командир, у меня есть идея.
Melissa Lewis Давай, Марк.
Mark Watney Если я найду здесь что-то острое и проколю перчатку своего скафандра, могу использовать выходящий воздух как реактивный двигатель и полететь к вам. Управлять будет легко, потому что это будет прямо на моей руке.
Melissa Lewis Не вижу, как ты сможешь хоть как-то управлять в таком случае. Ты будешь целиться вслепую, используя тягу, которую едва можешь контролировать.
Mark Watney Да, да, все очень логично. Но подумай вот о чём: я смогу летать, как Железный человек.
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Mark Watney В какой-то момент всё пойдёт наперекосяк... всё пойдёт наперекосяк, и ты скажешь: вот оно. Вот как я закончю. Теперь ты можешь либо принять это, либо взяться за работу. Вот и всё. Просто начинаешь. Считаешь. Решаешь одну проблему... потом другую... и ещё одну. И если решишь достаточно проблем, сможешь вернуться домой. Вопросы есть?
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Mark Watney Пошёл ты, Марс...
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Mark Watney [запись видеообращения] Если кислородный генератор сломается, я задохнусь. Если очиститель воды выйдет из строя, я умру от жажды. Если отсек пробьётся — я просто... развалюсь на части. Если ничего из этого не случится, я в конце концов останусь без еды и умру от голода. Вот так вот... Да...
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Mark Watney [после попытки получить воду с помощью сжигания водорода] Короче, я взорвался. Скорее всего, я забыл учесть избыток кислорода, который выдыхал, когда делал расчёты, потому что я — идиот. Вернусь к работе, как только уши перестанут звенеть.
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Mark Watney Мне нужно сделать намного больше воды. Хорошая новость — я знаю рецепт: берёшь водород, добавляешь кислород и поджигаешь. Сейчас у меня на МДВ сотни литров неиспользованного гидразина. Если пропустить гидразин через иридиевый катализатор, он распадётся на N2 и H2. А потом я просто направлю водород в небольшую зону и подожгу. К счастью, за всю историю человечества с поджиганием водорода ничего плохого не случалось.
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Mark Watney Я — первый человек, который оказался один на целой планете.
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Mark Watney [после того, как узнали, что расстояние перехвата слишком большое] Ты сказал 312? Ладно, просто помашу вам, когда пролетать буду.
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Mark Watney Странное ощущение. Куда бы я ни пошёл, я — первый. Выхожу из ровера? Первый человек там! Поднимаюсь на холм? Первый, кто там был! Пинаю камень? Этот камень не двигался миллион лет! Я первый, кто проехал по Марсу на дальние расстояния. Первый, кто провёл на Марсе больше тридцати одного сола. Первый, кто вырастил урожай на Марсе. Первый, первый, первый!
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Mark Watney Марс узнает, что такое моя ботаническая мощь.
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Mark Watney Скажи командиру Льюис, диско — отстой.
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Vincent Kapoor [Печатает] Марк, следи за языком. Всё, что ты печатаешь, транслируется в прямом эфире по всему миру.
Mark Watney Да?
[Продолжает печатать ещё больше мата]
Vincent Kapoor О, боже...
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Annie Montrose Ну а что мы скажем? «Дорогая Америка, помните того астронавта, которого мы убили и устроили ему шикарные похороны? Оказывается, он жив, а мы бросили его на Марсе. Наша ошибка. С уважением, НАСА». Ты понимаешь, какую ***ню нам сейчас устроят?
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Vincent Kapoor Как он?
Mindy Park Он попросил называть его капитаном Блондинбородом.
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Mark Watney Другой вопрос, который мне задают чаще всего: когда я там, в одиночестве, был, думал ли я, что умру? Да, конечно. И это нужно знать заранее, потому что это с тобой случится. Это космос. Он не подчиняется.
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[text message from the Hermes] [текстовое сообщение с Гермеса] : Рич Пёрнэлл — хладнокровный ас в ракетах!
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Mark Watney [после того, как узнал, что придётся снимать крышу с Марсианского посадочного модуля] Я знаю, что они делают. Я точно знаю, что они делают. Они только и повторяют: «поедешь быстрее любого человека в истории космических полётов», как будто это что-то значит. Как будто это отвлечёт меня от того, насколько безумен их план. Да, я действительно поеду быстрее любого человека в истории космических полётов, потому что вы запускаете меня в кабриолете. На самом деле всё ещё хуже, потому что я даже не смогу управлять этим дерьм#м. И, кстати, физики, когда говорят об ускорении, не используют слово «быстро». Так что они делают это только в надежде, что я не возражу против этой чокнутой идеи, потому что мне нравится, как звучит «самый быстрый человек в истории космических полётов».
[пауза]
Mark Watney Мне правда нравится, как это звучит... Ну, очень нравится.
[пауза]
Mark Watney Я им этого не скажу.
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Rich Purnell Мне понадобится ещё кофе.
[спотыкается о мусорную корзину]
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Mark Watney Я здесь не умру.
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Mark Watney Добро пожаловать в программу подготовки астронавтов. Теперь слушайте внимательно — это может спасти вам жизнь. Поверьте, я знаю, о чём говорю.
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Mark Watney [ест картошку] Прошло *семь дней* с тех пор, как у меня кончился кетчуп!
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Mark Watney Ладно, давайте сразу проясню пару вещей. Да, я действительно выжил на заброшенной планете, выращивая еду на собственных отходах. И да, на самом деле это даже хуже, чем звучит. Так что давайте больше об этом не будем говорить.
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Mark Watney [произнесён губами, когда ему говорят, что экипаж не знает, что он жив] Чё за хр#нь? ЧЁ ЗА ХР#НЬ?
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Mark Watney Кто я такой, чтобы говорить о одиночестве?
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Annie Montrose Что, чёрт побери, такое «Проект Элронд»?
Vincent Kapoor Мне пришлось что-то придумать.
Annie Montrose Но почему «Элронд»?
Mitch Henderson Потому что это секретное совещание.
Annie Montrose Откуда ты это знаешь, и почему Элронд — это секретное совещание?
Bruce Ng Совет Элронда. Это... это из «Властелина колец». Там решают уничтожить Кольцо Всевластья.
Teddy Sanders Если уж называть что-то Проектом Элронд, я хочу, чтобы моё кодовое имя было «Глорфиндель».
Annie Montrose [пауза] Ненавижу каждого из вас.
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Mark Watney Сюрприз!
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Melissa Lewis Всё, команда, держитесь на виду друг у друга. Давайте сегодня сделаем НАСА гордым.
Rick Martinez Как там у тебя, Уотни?
Mark Watney Рад сообщить, что в сетке 14-28 частицы преимущественно крупные, а в 29 — гораздо мельче, и они идеально подойдут для химического анализа.
Rick Martinez Ого. Все слышали? Марк только что открыл землю.
[смеётся]
Rick Martinez Стоит сообщить в СМИ?
Mark Watney Слушай, чем занимаешься сегодня, Мартинез? Убеждаешься, что МАВ всё ещё стоит?
Rick Martinez Хочу, чтобы ты знал: визуальный осмотр оборудования — ключ к успеху миссии. И докладываю — МАВ всё ещё стоит.
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Mark Watney [говорит сам с собой] Прости, Мартинес, но если бы ты не хотел, чтобы я лазил по твоим вещам, не оставлял бы меня умирать на этой заброшенной планете.
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Mark Watney Я подумал, что у кого-нибудь из вас завалялся ASCII-таблица. И я оказался прав. Дамы и господа, представляю вам супер-ботанку Бет Джоанссен, у которой на личном ноутбуке были копии «Zork II» и «Leather Goddesses of Phobos». Серьёзно, Джоанссен... это как Смитсоновский институт одиночества.
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Mark Watney [слушает «Turn the Beat Around»] Я точно здесь сдохну, если ещё хоть раз услышу эту ужасную диско-командир Льюис. Господи, командир, нельзя было взять что-то из нашего века? Нет, я не собираюсь «перекручивать бит», я отказываюсь.
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Tim Grimes [Чтение сообщений Марка] Ладно, он говорит: «Они не знают, что я жив? Какого чёрта, чёрт возьми, чёрт, что с тобой не так?»
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Teddy Sanders Рич?
Rich Purnell Да?
Teddy Sanders Убирайся!
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Teddy Sanders [Из расширенной версии] Мне пришлось объяснить Президенту Соединённых Штатов, что такое бюрократический п*********.
Mitch Henderson Я допустил ошибку — ввёл это в Гугл. Не делайте так.
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Melissa Lewis Пойдём за нашим парнем.
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Mitch Henderson Ты веришь в Бога, Винсент?
Vincent Kapoor Да. Да, мой отец был индуистом, мать — баптисткой, так что да, я верю в нескольких.
Mitch Henderson Любая помощь нам пригодится.
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Mitch Henderson Он ещё даже до плохих частей не дошёл.
Vincent Kapoor Ну что ж, давайте перейдём к плохим частям.
Bruce Ng Нужно снять носовую часть LR, окна и всю панель 19.
Vincent Kapoor Ты хочешь снять переднюю часть корабля?
Bruce Ng Конечно. Только нос весит четыреста килограмм.
Vincent Kapoor Ты хочешь отправить человека в космос без передней части корабля?
Bruce Ng Нет. Мы собираемся покрыть её палаточной тканью HAB. Корпус служит в основном для удержания воздуха. Атмосфера Марса настолько разрежена, что обтекаемость не так важна. К тому времени, как корабль разгонится до скорости, при которой сопротивление воздуха будет значительным, он уже будет так высоко, что воздуха практически не останется.
Vincent Kapoor Ты хочешь отправить его в космос под брезентом?
Bruce Ng Да. Можно продолжить?
Vincent Kapoor [раздражённо] НЕТ!
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Mark Watney [заметив, что проросла картофелина] Эй, привет!
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Teddy Sanders Марк Уотни мёртв.
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Melissa Lewis Теперь ты в руках Мартинеса.
Mark Watney Скажи этому уёбку — никаких бочек.
Melissa Lewis Понял, МАВ.
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Melissa Lewis Хьюстон... шесть экипажей... благополучно на борту.
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Beth Johanssen [целует забрало шлема Бека] Никому не говори, что я так сделал.
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Mitch Henderson Правда в том, что Марк прав. Чем дольше мы тянем, тем хуже всё станет. Нужно сказать экипажу.
Teddy Sanders Ты говоришь это сейчас, пока Винсент в Пасадене и не может возразить.
Mitch Henderson Я не должен отвечать ни Винсенту, ни кому-то ещё. Пора, Тедди.
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Annie Montrose А если что-то пойдет не так?
Vincent Kapoor Тогда мы потеряем экипаж.
Bruce Ng Так что, у нас либо высокая вероятность убить одного человека, либо низкая — убить шестерых. Как нам принять такое решение?
Vincent Kapoor Мы не принимаем.
[указывая на Тедди]
Vincent Kapoor Он принимает.
Mitch Henderson Да ну, чушь. Решать должна командир Льюис.
Teddy Sanders У нас еще есть шанс вернуть пятерых астронавтов живыми и здоровыми. Я не рискну их жизнями.
Mitch Henderson Пусть они принимают это решение.
Teddy Sanders Митч, мы выбираем первый вариант.
Mitch Henderson Ты, чёрт возьми, трус.
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Mark Watney Прошло 48 сол с тех пор, как я посадил картошку. Значит, пора убирать урожай и заново сажать. Урожай получился даже лучше, чем я ожидал. Сейчас у меня 400 здоровых картофельных кустов. Я аккуратно выкопал их, чтобы не повредить растения. Мелкие я пересажу, а крупные — это мой запас еды. Всё натуральное, органическое, марсианское картофельное хозяйство. Такое не услышишь каждый день, правда? Кстати, всё это не имеет никакого значения, если я не найду способ связаться с НАСА.
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Mitch Henderson Прив... это Митч... Митч Хендерсон. У меня новости. Без прикрас — Марк Уотни жив.
Melissa Lewis О, боже.
Chris Beck Что?
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Bruce Ng Ладно, эм, сначала скажу прямо: тебе это не понравится.
Vincent Kapoor О, да.
Mitch Henderson Да. Проблема в скорости стыковки. Гермиес, ну... он... он... не может войти на орбиту Марса, иначе у них просто не хватит топлива, чтобы вернуться домой. MAV рассчитан только на выход на низкую марсианскую орбиту. Так что чтобы Марк смог полностью покинуть гравитацию Марса и встретиться с Гермиесом...
Vincent Kapoor Он должен лететь очень быстро.
Mitch Henderson Именно.
Bruce Ng А значит, нам нужно сделать MAV легче. Намного легче. На пять тысяч килограммов.
Vincent Kapoor Но ты ведь можешь это сделать, да?
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Melissa Lewis [из удалённой сцены] Где ты спала?
Rick Martinez В шлюзовой камере №2.
Beth Johanssen Бет Йоханссен, Крис Бек, Алекс Фогель: *Что?*
Rick Martinez Это единственное место, где я могу спать, чтобы никто не споткнулся обо мне, так что...
Alex Vogel Ты понимаешь, насколько это опасно? Если одна из пломб лопнет — ты умрёшь.
Melissa Lewis С этого момента будешь спать в комнате Бека.
Chris Beck А где я буду спать?
Melissa Lewis С Йоханссен.
Chris Beck Эм, э...
[смеётся, Йоханссен удивлённо смотрит]
Melissa Lewis Хватит, Бек. Корабль маленький, я всё знаю.
Beth Johanssen Ты с ума сошёл?
Melissa Lewis Если бы это была обычная миссия, ты нарушал бы около тридцати правил. Но это не обычная миссия.
Rick Martinez И пару мировых рекордов тоже... Чё как!
[жмёт руки Беку и Йоханссен]
Rick Martinez Ты меня бросаешь? Ты меня бросаешь? Будешь отваливаться в космосе?
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Bruce Ng Ладно. Спасибо моему дяде Томми в Китае, у нас есть ещё один шанс. В прошлый раз мы закончили зонд Ирис за 62 дня, а теперь попытаемся уложиться в 28.
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Vincent Kapoor [Чтение и цитирование с табличек, которые Марк поставил перед камерой марсохода Pathfinder] "'Ты меня слышишь? Да — нет.'
[Тиму]
Vincent Kapoor Ладно, наведи камеру на «да»."
Tim Grimes Связь туда и обратно занимает 32 минуты, он может отвечать только «да» или «нет», а мы можем только наводить камеру. Это вряд ли будет оживлённой беседой за круглым столом.
Vincent Kapoor [Смотрит с недоверием] Ты шутишь?
Bruce Ng Тим, Тим.
Vincent Kapoor Просто наведи камеру!
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Bruce Ng [после того, как услышал их сроки на строительство зонда] Ладно. Значит, мне нужно переодеться...
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Mark Watney Давайте посчитаем. Наша наземная миссия здесь должна была длиться тридцать один день. Для страховки отправили еды на шестьдесят восемь дней. На шестерых. Значит, для меня одной хватит на триста дней. Думаю, если экономить, можно растянуть до четырёхсот. Значит... мне ещё надо понять, как вырастить еды на три года. Здесь. На планете, где ничего не растёт. К счастью, я — ботаник.
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Bruce Ng [Из расширенной версии] Кто такой Фелчер?
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Mark Watney Ну вот, теперь, когда NASA может со мной связаться, они не перестают болтать.
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Mitch Henderson Тот, кто дал им команду на манёвр, всего лишь передал информацию. Решение принимала сама команда.
Teddy Sanders Возможно, ты их убил, Митч.
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Teddy Sanders Нам нужно использовать Тайян Шен.
Vincent Kapoor Ага
Annie Montrose Что я упускаю? Почему это важно?
Vincent Kapoor Потому что мы можем сделать только одно.
Teddy Sanders Отправить Уотни достаточно еды, чтобы хватило до Арес IV, или послать Гермес обратно за ним прямо сейчас.
Vincent Kapoor Оба плана требуют использования Тайян Шен. Значит, нужно выбирать.
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Teddy Sanders Мы ведём одну и ту же войну. Каждый раз, когда что-то идёт не так, мир забывает, зачем мы летаем. Я пытаюсь удержать нас в воздухе. Это больше, чем один человек.
Mitch Henderson Нет. Это не так.
Teddy Sanders Когда всё закончится, я буду ждать твоей отставки.
Mitch Henderson Понимаю.
Teddy Sanders Верните наших астронавтов домой.
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Rich Purnell [объясняет план спасения НАСА, берет степлер] Хорошо. Давай представим, что этот степлер — это Гермес, а ты, ты... Извини, как тебя зовут?
Teddy Sanders Тедди. Я директор НАСА.
Rich Purnell Понял. Тедди, ты — Земля.
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Melissa Lewis Фогель.
Alex Vogel Давай, командир.
Melissa Lewis Мне нужно, чтобы ты зашёл внутрь и сделал... бомбу.
Alex Vogel Опять, командир?
Melissa Lewis Ты химик. Сможешь сделать бомбу из того, что у тебя есть на борту?
Alex Vogel Возможно... но я должен предупредить, что взрывать что-то на корабле — это ужасная, ужасная идея.
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Mark Watney Понимаю. Радиоизотопный термоэлектрический генератор хорош для космических кораблей, но если он протечёт рядом с людьми... людей больше не будет. Поэтому мы его закопали, когда прилетели. И поставили этот флаг, чтобы больше никогда не быть такими тупыми, чтобы случайно к нему приблизиться. Но, пока я его не сломаю...
[смеётся]
Mark Watney Я чуть было не сказал вслух «всё будет отлично»!
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Melissa Lewis Уотни, ты постоянно оставляешь открытый канал, из-за чего Мартинес отвечает, из-за чего все мы слушаем, из-за чего я раздражаюсь.
Mark Watney Принял. Мартинес, капитан просит тебя заткнуть свой умный рот.
[Смех]
Chris Beck Мы бы предпочли использовать другое прилагательное, чтобы описать рот Мартинеса.
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