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Марсианин Марсианин
Киноафиша Фильмы Марсианин Марсианин, 2015: актеры и роли
The Martian Марсианин 2015 / США
7.9 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Марсианин, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Кейт Мара Кейт Мара Kate Mara Кристен Уиг Кристен Уиг Kristen Wiig Джефф Дэниелс Джефф Дэниелс Jeff Daniels Себастиан Стэн Себастиан Стэн Sebastian Stan Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Шон Бин Шон Бин Sean Bean Аксель Хенни Аксель Хенни Aksel Hennie
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