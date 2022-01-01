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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Марсианин
Марсианин, 2015: актеры и роли
The Martian
Марсианин
2015 / США
Трейлер
7.9
Оцените
75
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Марсианин, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Джессика Честейн
Jessica Chastain
Кейт Мара
Kate Mara
Кристен Уиг
Kristen Wiig
Джефф Дэниелс
Jeff Daniels
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
Майкл Пенья
Michael Pena
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